Eerst organiseren, dan automatiseren

De politie moet worden hervormd voor ze een passende digitalisering kan doorvoeren.

De stiptheidsacties van de politiebonden vorige maand hebben minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) schoorvoetend aan de onderhandelingstafel gekregen. Bij een groot deel van de bevolking hebben ze echter flagrant hun doel gemist. In plaats van een publieke discussie op gang te trekken over de noodzaak van een politiehervorming, hebben de acties bij de meesten kwaad bloed gezet. Jan-met-de-pet vindt nu dat de flikken een flink stukske kunnen zagen omdat ze te weinig verdienen.

Jammer. Want bijna 25 jaar na het Octopusakkoord, waar de geïntegreerde politie uit voortkwam, is de nood acuut om de hervorming van de politie naar het volgende niveau te tillen.

Geen geld en agenten

In een groot deel van ons land heeft de politie een schrijnend gebrek aan middelen en mensen.

Ik heb de voorbije maanden het privilege gehad geregeld getuige te zijn van de politierealiteit in ons land, van de federale gerechtelijke politie over de kleinere lokale korpsen tot de politiezone Brussel-Zuid, die onder meer actief is in Anderlecht en de wijk Kuregem.

Het geïntegreerde aan de politie is vaak ver zoek. In plaats van een homogene politie hebben we een gefragmenteerde ordehandhaving. In sommige lokale korpsen, waar de lokale overheid sterk gelooft in veiligheid, zie je significante investeringen in middelen en mensen, en dus goed uitgeruste en gemotiveerde politiezones. Maar in een groot deel van ons land is een schrijnend gebrek aan middelen en mensen.

Nergens is dat zo pijnlijk duidelijk als bij de federale gerechtelijke politie. Vorige week berichtte De Tijd over een vertrouwelijke bijeenkomst in Brussel waar de belabberde toestand werd besproken van dit deel van de politie, dat terrorisme en zware misdaad bestrijdt. Ik hoorde het hemeltergende verhaal over de gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen, die via via een partij afgeschreven laptops op de kop kon tikken om hun rechercheurs te kunnen laten thuiswerken. Die agenten moeten strijden tegen hoogperformante drugsbendes en mensensmokkelaars. Maar als ze in een aftands dienstvoertuig kruipen, weten ze niet of ze op hun bestemming raken, laat staan of ze kunnen terugkeren naar het commissariaat.

In Brussel moeten sommige korpsen het doen met bijna de helft van de nodige voltijdse banen. In Antwerpen geldt het tegenovergestelde.

In Brussel moeten sommige korpsen het doen met bijna de helft van de voltijdse banen die nodig zijn om de diensten correct te doen draaien. In Antwerpen geldt het tegenovergestelde, met vaak de nieuwste middelen en mogelijkheden om criminaliteit te bestrijden.

Het resultaat is een gefragmenteerde aanpak van misdaad en vaak een suboptimale manier van handelen met inefficiëntie als gevolg. Digitale oplossingen kunnen de politie naar de 21e eeuw katapulteren. Het zou een kwantumsprong voorwaarts zijn om het schrijnend tekort aan mensen op te vangen. Vandaag zijn maar een paar politiezones digitaal up-to-date. De meerderheid hinkt ver achterop.

Betere politie

Ondanks het hallucinante gebrek aan mensen en middelen kon ik meemaken hoe geëngageerd de politie is. Er is frustratie over de verloning, maar tegelijk leeft het gevoel dat onze politie een enorme sprong voorwaarts kan maken in werking en resultaten. Maar dan moeten we haar werking grondig durven te hertekenen.

Het consortium i-Police is eindelijk toegekend. Dat project stond jarenlang in de steigers en was erop gericht de geïntegreerde politie in ons land het digitale tijdperk in te leiden. Ik hou mijn hart vast.

Er bestaat een gouden regel bij ICT-projecten: eerst (her)organiseren en dan automatiseren. Dat heeft justitie al meerdere keren met scha en schande ondervonden.