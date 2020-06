Eerst weer groei, dan saneren

Volgens de Nationale Bank (NBB) klimt het begrotingstekort dit jaar naar 10,6 procent van het bruto binnenlands product en de overheidsschuld naar 120 procent. Dat leidde al tot straffe verklaringen over onhoudbare schuldenbergen of bijna failliete overheden. De realiteit is veel genuanceerder. Onze overheidsschuld is hoog maar niet onhoudbaar. Onze overheden gaan niet failliet, maar staan voor langdurige budgettaire inspanningen.

Als de gemiddelde rente hoger is dan de nominale groei, is er een reëel gevaar voor een rentesneeuwbal. Omgekeerd: als de groei hoger ligt dan de rente, zal de schuld automatisch afnemen als het primair tekort binnen de perken blijft.

Van 1980 tot 2015 zaten we overwegend in de eerste situatie. Sinds 2015 zitten we in de veel gunstiger tweede situatie. Dat blijft ook de komende jaren zo. Met de huidige economische vooruitzichten en de beloftes van de Europese Centrale Bank is de rente allicht nog jaren heel laag. Dat betekent niet dat onze budgettaire uitdagingen vanzelf verdwijnen en we zomaar geld kunnen rondstrooien voor onzinnige ideetjes ('gratis' treintickets iemand?).