Einde van het gratis geld

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Terwijl de wereld op La Malbaie (de G7-top) en Singapore (Trump-Kim) focust, worden de belangrijke beslissingen voor de wereldeconomie en de financiële markten deze week genomen in Washington, Riga en Tokio. Daar zitten de centraal bankiers samen om de volgende stappen in hun monetair beleid uit te tekenen. Het meest wordt uitgekeken naar Riga, waar de Europese Centrale Bank moet beslissen over haar gelddrukprogramma.

Schermvullende weergave ©rv

Sinds de piek van de crisis in september 2008 dreef de ECB haar balans op met meer dan 3.000 miljard euro, waarvan driekwart pas na 2014. Dat komt overeen met een kleine 10.000 euro per inwoner in de eurozone. Over de effectiviteit van dat beleid wordt ongetwijfeld nog jaren gediscussieerd. Sowieso had de ECB beter veel vroeger ingegrepen, toen de crisis hard toesloeg in 2008 of toen de eurocrisis escaleerde in 2011. In beide gevallen was de ECB van toenmalig voorzitter Jean-Claude Trichet toen de beleidsrente nog aan het optrekken.

Hoe dan ook is de euro-economie vandaag in veel betere doen dan voor de ECB begon met geld drukken. Dat dat zonder de tussenkomsten van de ECB in dezelfde mate het geval zou zijn, is weinig waarschijnlijk. Het voorbije jaar groeide de economie van de eurozone met 2,5 procent. De werkloosheidsgraad zakte van meer dan 12 procent in 2013 naar 8,5 procent. Sinds het dieptepunt van de crisis kwamen er bijna 8 miljoen extra jobs bij. En de capaciteitsbezetting zit dicht bij de historische piekniveaus.

Schermvullende weergave ©Brecht Vanzieleghem

Al die cijfers zijn consistent met een economie waar de centrale bank een strak monetair beleid hanteert. In de eurozone drukt de ECB nog elke maand 30 miljard euro bij, en variëren de verschillende beleidsrentes nog altijd van -0,4 tot 0,25 procent. De kerninflatie - gezuiverd voor energie- en voedingsprijzen - blijft te laag, maar ook daar komt stilaan verandering in. Volgens de meeste ramingen is de outputkloof (het verschil tussen de werkelijke economische activiteit en het activiteitsniveau in ‘normale’ omstandigheden) stilaan weer dicht. In het verleden was dat telkens de voorbode van een oplopende kerninflatie.

De ECB bouwde haar gelddrukprogramma al af van 80 miljard euro per maand op de piek naar eerst 60 miljard tot 30 miljard vandaag. De ECB lijkt te twijfelen of ze na september de drukpersen volledig stillegt, of toch nog enkele maanden voortdoet met lagere bedragen. Voor de economische impact maakt die keuze weinig of niks uit. Maar tegen de achtergrond van de huidige economische situatie in de eurozone kan de ECB beter zo snel mogelijk stoppen met geld bijdrukken.

Dat zal op de markten ongetwijfeld tot turbulentie leiden. Noch financiële turbulentie, noch de politieke turbulentie in Italië zouden prioriteiten mogen zijn voor de ECB. Het geld drukken langer rekken kan comfortabel lijken, maar heeft economisch weinig zin. De tijd van het gratis geld loopt op z’n laatste benen*.