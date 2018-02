Elke dollar een soldaat

Door de Letse bank ABLV aan de ketting te leggen wegens witwasserij zette het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network de Europese toezichthouders van de ECB voor schut. Een pijnlijke geschiedenis.

‘L abor omnia vincit’, zo staat het op de gevel van het statige art-nouveaupand dat de ABLV Bank betrekt in de Letse hoofdstad Riga. ABLV staat voor Aizkraukles Banka Latvia. De gevel met de stichtende vuistregel dat arbeid alles overwint, past bij het imago van de bank. ABVL is een belangrijke vermogensbankier, die zich graag laat voorstaan op zijn filialen in de gewezen Sovjetlanden van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, maar ook op zijn kantoren in Hongkong, Luxemburg en Cyprus. Na de crisis van tien jaar geleden heeft Letland weer een wit voetje bij de kredietbeoordelaars. Wat afstraalt op ABLV, die in het verleden werd gecontroleerd door de Financial Action Task Force, de intergouvernementele organisatie die zich inlaat met de strijd tegen witwasserij.

Schermvullende weergave ©rv

Toch moet iemand kwaad hebben verteld over de private banker. Want vorige week viel het bericht van het Financial Crimes Enforcement Network, dat is de gewapende arm van de Amerikaanse fiscus, dat ABLV werd verdacht van witwasoperaties en finan-ciële operaties met Noord-Korea. Daarnaast waren er verdachte transacties met Rusland, Azerbeidzjan en Oekraïne. En dat is allemaal strijdig met de Amerikaanse Patriot Act, die na 9/11 door president Bush jr. werd afgekondigd. Gelijksoortige activiteiten met Soedan, Iran en Cuba kostte de Franse BNP Paribas een superboete van bijna 9 miljard dollar.

ABLV ontkent alles, maar met de beweringen van het Financial Crimes Enforcement Network wordt niet gelachen. Voor deze instelling, die samenwerkt met de verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten, is het bankgeheim een relatief begrip. In de strijd tegen internationale terreur houden de Amerikaanse inlichtingendiensten het wereldwijde financiële verkeer nauwlettend in de gaten. Het bericht kwam voor ABLV neer als een guillotine. In een mum van tijd schortten alle internationale banken hun relaties op, werden de interbancaire kredietlijnen afgesneden, en zat de privébank door de eigen vermogensbuffer. Vrijwel meteen na het fatale bericht, werd de gouverneur van de Bank van Letland Ilmars Rimsevics opgepakt op verdenking van corruptie, en prompt geschorst.

Hellehond

Door de ABLV aan de ketting te leggen, zetten de Amerikaanse toezichthouders hun Europese collega’s van de Europese Centrale Bank voor schut. Want het gaat hier om een systeembank onder het toezicht van het Single Supervisory Mechanism (SSM). Maar de Hellehond van de ECB kreeg de Letse witwasserij nooit in de gaten. Dat is opmerkelijk, want uitgerekend de ABLV-constructies in de GOS-landen, waar enkele oligarchen lijken te beschikken over zwartgeldpersen en waar belastingontduiking een verplicht schoolvak is, noopten de Europese toezichthouders tot bijzondere waakzaamheid. Vooral omwille van de ABLV-tentakels naar Hongkong, Luxemburg en Cyprus. Nadat de Cypriotische banken destijds waren gekapseisd als gevolg van de financiële wervelstorm die over Europa trok, bleek heel Cyprus, net als Malta, een schuilschuur voor Russisch zwart geld. Dat werd nadien versast richting Baltische staten. In 2014 beschreef een collectief van Oost-Europese journalisten Letland als ‘de Europese invoerhaven voor Russisch zwart geld’. Ruim 20 miljard dollar zou tussen 2010 en 2014 via de Letse witwasroute gepasseerd zijn. De ECB heeft zich als toezichthouder nooit de moeite getroost de zaak te onderzoeken. In het geval van ABLV gingen in Frankfurt meteen de paraplu’s open: het SSM is niet gemandateerd om witwasoperaties te onderzoeken. Zij die wel gemandateerd zijn, de lidstaten, zijn vaak niet uitgerust om de EU-regelgeving te doen naleven - wat de SSM dan weer in een slecht daglicht stelt.

De onnozelste mededeling kwam ongetwijfeld van de Europese Commissie. Die zei de Letse toestand nauwlettend in de gaten te zullen houden. Wat niet moeilijk is. Een van de huidige Europese Commissarissen is Valdis Dombrovskis. Hij was ooit minister van Financiën en premier van Letland van 2009 tot 2013, in de jaren dus dat het Russische zwarte geld zijn land binnenstroomde. In de Europese Commissie is hij verantwoordelijk voor, jawel, Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie.

Letland stond in elk geval niet op de zwarte lijst van 17 belastingparadijzen eind vorig jaar opgesteld door de Europese ministers van Financiën, zelfs niet op de wat langere grijze lijst. Eerder dit jaar al werden acht belastingparadijzen, waaronder Panama, van die zwarte lijst gehaald. Zonder in lachen uit te barsten kwamen de ministers verzekeren dat die landen maatregelen tegen belastingontwijking beloofden.

De waarheid is dat de opeenvolgende onthullingen, LuxLeaks, Panama Papers en Paradise Papers - behalve veel studies, hoorzittingen en oeverloze commissievergadering - in Europa weinig zoden aan de dijk zetten. Op de tweejaarlijkse Financial Secrecy Index , die Tax Justice Network eerder deze maand publiceerde, blinkt Zwitserland nog altijd bovenaan, meteen gevolgd door de VS en de Kaaimaneilanden. Noch Zwitserland, noch de VS noch de Kaaimaneilanden staan op de Europese zwarte lijst. Luxemburg, dat op de zesde plaats prijkt, al evenmin. De Verenigde Arabische Emiraten, negende op de indexlijst, werden eveneens door de EU-ministers van de zwarte lijst gehaald. Op tien staat Guernsey, het Kanaaleiland dat deel uitmaakt van het bijzonder efficiënte offshorenetwerk rond de Londense City.

Krachtig wapen

Toch hebben specialisten vragen bij het optreden van de VS in Letland. Want de VS zijn het grootste belastingparadijs ter wereld. Al jaren is het de belangrijkste leverancier van offshorediensten en de uitverkoren pleisterplaats voor zwart geld en buitenbalansvehikels. Toen de Panama Papers aan het licht kwamen, keek zelfs president Barack Obama gegeneerd weg. ‘Het probleem is dat veel van die zaken volkomen legaal zijn’, was zijn korte commentaar. De Amerikaanse staten Nevada, Wyoming en vooral Delaware geven als belastingparadijzen niets toe aan hun Caraïbische en Europese concurrenten.

De VS hanteren dan wel een eigen Foreign Account Tax Compliance (FATCA), naar het voorbeeld van de Common Reporting Standards (CRS) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die de uitwisseling van informatie over buitenlandse bankrekeningen regelt. Maar die werkt slechts in één richting. Als het erop aankomt informatie te verstrekken over rekeningen die buitenlanders of internationale bedrijven er in de VS op nahouden, dan blijkt die tweede plaats op de Financial Secrecy Index volkomen terecht. Terwijl de VS een onderdanige openhartigheid eisen van de buitenlandse bankinstellingen. En dan wordt plots elke dollar een soldaat. Als belangrijkste internationale referentiemunt is de dollar ook een krachtig wapen in het geopolitieke oorlogsspel met Rusland, met China en met Noord-Korea.