Elon Musk: een fantast of een revolutionair?

Elon Musk, de CEO van Space X, is meer dan verdiend de Time Person of the Year.

De bekendmaking van de Time Person of the Year is doorgaans een gezapig en voorspelbaar gebeuren waarvan nog weinig mensen wakker liggen. Ver vervlogen zijn de tijden dat Time Magazine als een instituut in het Amerikaanse medialandschap gold en de beau monde jaarlijks halsreikend uitkeek naar de publicatie van de Time 100.

Met de recente verkiezing van Elon Musk tot persoonlijkheid van het jaar staat het iconische magazine dat al jaren tegen slinkende oplagecijfers vecht weer in de spotlights. De keuze van Time Magazine om de felbegeerde titel toe te bedelen aan de immer controversiële Space X-CEO botste op heel wat internationale kritiek.

Toegegeven, het is niet moeilijk op een figuur als Musk te schieten. De zelfverklaarde technoking van Tesla heeft er een handje van weg zichzelf in de problemen te werken en te tweeten. Hij maakte al meermaals Tesla-investeerders van het eerste uur woedend. Door roekeloos te twitteren - 'Tesla stock is too high imo' en 'considering taking Tesla private at 420'. Door marihuana te roken tijdens een opname van 'The Joe Rogan Experience'-podcast. Door een Britse duiker die betrokken was bij de reddingsoperatie van jongeren uit een ondergelopen grot in Thailand te beschuldigen van pedofilie. Door te weigeren Tesla-fabrieken te sluiten tijdens een verplichte lockdown in Californië.

In elke sector waarin Musk actief wordt, dwingt hij de gevestigde waarden tot achtervolgen.

Het lijstje van kleine en grote incidenten waarbij de Tesla- en Space X-oprichter is betrokken, is inderdaad lang. Maar laten we wel wezen, de titel van Time Person of the Year is meer dan verdiend. Wie te veel op de Twitterfeed van Musk focust, durft al eens zijn talloze verwezenlijkingen over het hoofd te zien. Het moet van Thomas Edison en Nikola Tesla zijn geleden dat één ondernemer/uitvinder zo dominant en invloedrijk was in zo veel sectoren.

Because it’s there

Tot spijt van wie het benijdt, gaat Musk de geschiedenis in als de man die de in commerciële ruimtevaart pionierde en de tot voor kort geleden onhaalbaar geachte elektrificatie van de auto-industrie in gang zette. Van PayPal tot Tesla, in elke sector waarin Musk actief wordt, zet hij de industrie op zijn kop en dwingt hij de gevestigde waarden tot achtervolgen.

Of Musk in al zijn ambities slaagt, is minder van tel dan het feit dat hij zich aan al die avonturen waagt.

Met de satellieten van Starlink wil hij de verste uithoeken van onze planeet van internet voorzien. Met Neuralink gaat hij voor een revolutie in de neurotechnologie. Met The Boring Company en het Hyperloopconcept mogen we dromen van een toekomst zonder eindeloze files. De toekomstplannen van Musk zijn vaak megalomaan: van zelfrijdende auto’s over interplanetaire missies met Starship-raketten tot Tesla-bots die alle repetitieve taken van de mensheid overnemen. Maar zijn ultieme doelstelling is de kolonisatie van de planeet Mars.

Of Musk in al die bovenstaande ambities slaagt, is minder van tel dan het feit dat hij zich aan al die avonturen waagt. Toen een journalist van The New York Times de legendarische Britse ontdekkingsreiziger George Mallory in 1923 vroeg waarom hij toch zo nodig de Mount Everest wilde beklimmen, was het antwoord ook gewoon: ‘Because it’s there.’