En dan nu opnieuw tijd voor echt beleid

In zijn (voorlopig) laatste beleidsverklaring was premier Charles Michel vol lof over onze economie. Die presteert vandaag inderdaad een pak beter dan aan het begin van de legislatuur. Dat neemt niet weg dat de economische groei in België de jongste jaren duidelijk achterblijft op die in de rest van Europa. Dat is grotendeels het gevolg van het feit dat België beter door de crisisjaren kwam, vooral dankzij het standhouden van onze vastgoedmarkt. Maar hoelang werkt dat effect door, en vanaf wanneer moet de tragere groei echt zorgen baren?

Een vergelijking met een aantal andere relatief kleine open economieën, zoals Oostenrijk, Denemarken, Finland, Nederland en Zweden, illustreert die dynamiek. In 2008-2013 groeide de Belgische economie gemiddeld met 0,3 procent per jaar. In die periode krompen de vergelijkbare economieën jaarlijks met 0,2 procent. Maar sinds 2013 zijn de rollen omgedraaid. De jongste vijf jaar haalde de Belgische economie een gemiddelde jaargroei van 1,5 procent. In de vergelijkbare landen was dat 2,2 procent. Die hebben de eerder opgelopen achterstand volledig dichtgereden, en de vooruitzichten van het IMF geven aan dat het groeiverschil de komende jaren blijft bestaan.

Tegen die achtergrond vallen de verkiezingen van dit en volgend jaar wel heel slecht. Het risico is reëel dat de campagne voor mei 2019 nu snel op gang komt, voor zover ze al niet bezig is. Als dan straks de regeringsonderhandelingen wat aanslepen, dreigen we al snel tegen een jaar zonder echt beleid aan te kijken.

Michel toonde zich ambitieus om nog heel wat aan te pakken: arbeidsmarktkrapte, investeringen, energie en migratie. Die uitdagingen hadden al eerder tot actie moeten leiden. Ze nog eens een jaar laten liggen, zou zeker geen goed idee zijn.