Generatieve AI is veelbelovend, maar zal ons ook spannende juridische duels brengen tussen de wereld van technologie en innovatie, en die van wetgeving en belastingen.

Ik kon mijn geluk niet op toen vorige week mijn jaarlijkse Reprobel-factuur van 65 euro in de bus viel. Gewoon al voor het hoge Monty Python-gehalte. Het voelt totaal absurd om anno 2022 een fotokopietaks te moeten betalen. Maar belachelijke belastingen zijn van alle tijden. In 1705 voerde tsaar Peter de Grote een taks op baarden in, met de bedoeling zijn land een stukje te 'verwesteren'. Nog onnozeler was hoe in de 19de eeuw de koning van Travancore in India vrouwen van een lagere kaste verplichtte met hun borsten bloot rond te lopen. Als ze die wilden bedekken, moesten ze daarvoor betalen.

De eerste rechtszaken van kunstenaars die vinden dat AI hun rechten heeft geschaad, zijn volop aan de gang.

Reprobel bestaat om reprografierechten te innen als vergoeding voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken. Vroeger werd dat verwerkt in de aankoopprijs van een fotokopieermachine, zoals de Recupel-bijdrage bij het kopen van een computer. Maar in 2016 verklaarde het Europees Hof die regeling onwettelijk en werd Reprobel opgericht om factuurtjes uit te sturen.

Vorig jaar heb ik Reprobel gecontacteerd om te proberen uit te leggen dat mijn assistente thuis werkt en zelfs geen printer heeft. En dat ik me echt niet bezighoud met het kopiëren van boeken of krantenartikels. Toen kreeg ik een vriendelijke uitleg dat het over veel meer gaat dan alleen fotokopieën. Het reproduceren van beelden, artikels of presentaties via het internet, die je op je harde schijf opslaat of doorstuurt via e-mail, worden tegenwoordig ook door die fee gecoverd. De reprografierechten hebben zich dus mooi aangepast aan het digitale tijdperk. Bravo.

Het zal er de komende jaren alleen nog moeilijker op worden, vrees ik. Het hele idee achter Reprobel is dat auteurs en hun uitgevers gecompenseerd worden. Als ik ‘Zijn er kanalen in Aalst?’ dan toch op mijn printer leg om er een stuk uit te kopiëren, vloeien tenminste toch wat centjes naar Hermans Brusselmans, zodat hij pampers kan kopen voor zijn nieuwe spruit. Hoe Reprobel dat exact doet, is mij een raadsel.

Hergé

Maar we zitten dus volop in het postdigitale tijdperk. Generatieve AI (artificiële intelligentie) is de buzz-du-jour. Sinds DALL·E 2 schieten generatieve AI-toepassingen als paddenstoelen uit de grond. Ze zijn getraind met gigantische databases van beelden en tekst. Stable Diffusion bijvoorbeeld is getraind op LAION-5B, met ruim 5,8 miljard beelden en beschrijvingen. Daardoor kan je bijvoorbeeld ingeven: ‘Maak mij een beeld van een raketbasis in de stijl van Hergé’, want er werden flink wat Kuifje-beelden opgenomen in die dataset. Je kan trouwens via haveibeentrained.com kijken of je beeld daar ook gebruikt wordt. De eerste rechtszaken van kunstenaars die vinden dat hun rechten werden geschaad, zijn al aan de gang. Ook de gigantische beeldbank Getty Images heeft Stability AI aangeklaagd.

Ik kan ChatGPT vragen een biografie te schrijven over de zangeres La Esterella in de stijl van Herman Brusselmans. Daar komt iets unieks uit, geloof me vrij. Maar moet Brusselmans daarvoor dan vergoed worden?

Dat wordt nog straffer met ChatGPT, natuurlijk. Ik kan de chatbot vragen een biografie te schrijven over de zangeres La Esterella in de stijl van Herman Brusselmans. Daar komt iets unieks uit, geloof me vrij. Maar moet Brusselmans daarvoor dan vergoed worden? Het gaat niet om het kopiëren van een van zijn teksten, het gaat over een unieke creatie, weliswaar gebaseerd op een interpretatie van een stijl.