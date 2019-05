En nu wakker worden

De kiezer heeft gesproken. En wie de democratie ernstig neemt, zou nu wakker moeten zijn. De voorbije maanden was veel te doen over de betogende klimaatjongeren. Sommige partijen probeerden daar meer op in te spelen dan andere, maar waren vaak te vol van zichzelf en beriepen zich op niet meer dan het moraliserende vingertje. En dat terwijl zoveel afhangt van realiteitszin. Burgeractivisten mogen gebruikmaken van hun recht om hun zorgen kenbaar te maken. Er zijn er die betogen omdat ze vrezen voor het einde van de wereld. En er zijn er die echt moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is aan verkozen politici om de vaak tegenstrijdige belangen te verzoenen. Maar veel politici hebben het paradoxaal genoeg nog steeds moeilijk om te zien wat de kiezer in het stemhokje heeft willen uitdrukken.

Een ding staat als een paal boven water: er is een groot ongenoegen. Je kan politieke gezagsdragers niet voor alles verantwoordelijk houden. De kern van waarvoor dat wel kan, is de deugdelijkheid van het bestuur. En dat is allesbehalve een triviaal thema. Als iets zowel de welvaart als het welzijn van een bevolking significant beïnvloedt, dan is het dat wel. Vandaag leeft in het publiek debat vooral veel morele verontwaardiging en pure emotie. Mensen zijn nochtans in staat te begrijpen dat zaken complex zijn, als hen tenminste wordt uitgelegd waarom ook moeilijke beslissingen zich soms opdringen.

Waarom zou ons land geen doelstellingen voor meerdere legislaturen kunnen formuleren?

Het is belangrijk te erkennen dat ons land op heel wat maatstaven heel middelmatig scoort. We presteren onder ons niveau. We hebben een te lage tewerkstellingsgraad, een te hoge staatsschuld en een te dure overheid. De noordelijke landen doen het op veel vlakken heel wat beter. Meer ambitie kweken is belangrijk, en dat zal niet gebeuren door ons alleen met Frankrijk te vergelijken. Op de meer dan 30 indices die de denktank Itinera opvolgt, scoort België op zowat alles beter dan Frankrijk, maar op bijna geen enkele beter dan Zwitserland. We denken vaak dat we bij de besten horen, maar dat spoort niet met het totaalbeeld van de laatste decennia. Op de competitiviteitsindex van het World Economic Forum is ons land ondertussen weggezakt naar de 21ste plaats. Duitsland en Nederland zijn 3de en 6de.

Platgetreden

Ons voorstel is om de platgetreden paden te verlaten en in plaats van een traditioneel regeerakkoord de ambitie hoger te leggen. Waarom zou ons land geen doelstellingen voor meerdere legislaturen kunnen formuleren? Bijvoorbeeld: België moet de ambitie hebben om te presteren zoals Nederland en Duitsland en van de 21ste naar de 5de plaats voor concurrentievermogen te springen.

Die competitiviteitsindex combineert overigens economische en financiële met sociale en ecologische indicatoren, en hun onderling evenwicht, en dus komt een goede score neer op goed bestuur. Een belangrijke sleutel is het beter benutten van expertise. Politici kunnen de doelstellingen en criteria vastleggen. Hoe die ambitie realiseren via concrete maatregelen is een zaak van operationeel beheer, en daar moeten professioneel management en expertise centraal staan.

Als mensen het gevoel hebben dat het huis in brand staat, hebben ze een perspectief nodig en geen politici die alleen op de winkel passen.

De zoektocht ‘waarom heeft men niet op ons gestemd?’ is gestart. De onvrede van de bevolking heeft met veel factoren te maken. Nochtans zou niemand verrast mogen zijn. Uit talloze enquêtes blijkt al jaren dat het vertrouwen in onze instellingen heel zwak is. Allerlei ondoordachte initiatieven die meer belastingen en administratieve last brengen zijn daar niet vreemd aan. Het uitblijven van een doordachte aanpak van de uitdaging die migratie en integratie stellen, speelt een centrale rol. Net zoals het feit dat PS-voorzitter Elio Di Rupo zich uitspreekt voor de huidige Belgische staat, waarin de Vlamingen alleen maar goed zijn voor de fiscale inkomsten.