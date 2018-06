Entrepreneurs en smoothies

Heerlijk en verfrissend. Zo smaakte de smoothie die ik begin deze maand mocht proeven bij de voorstelling van een smoothieautomaat op onze campus. Het ding kon op behoorlijk wat persbelangstelling rekenen en haalde zelfs het VTM-nieuws. Het gaat niet om een banale drankautomaat, maar om een volstrekt unieke en hoogst disruptieve keukenrobot die helemaal alleen een overheerlijke gezonde smoothie maakt in zes verschillende smaken. Zeker, de smoothieautomaat is minder spectaculair dan de zelfrijdende auto, maar hij hoort in hetzelfde rijtje thuis van robots die ons dagelijks leven steeds meer en ingrijpend zullen veranderen.

Het meest bijzondere is dat de automaat is bedacht en ontworpen door twee jonge ingenieurs van onze universiteit, die volgend jaar met hun innovatieve start-up de Europese markt willen veroveren.

Horen we niet voortdurend dat we internationaal bedroevend laag scoren op entrepreneurship?

Nu voor onze studenten de eindmeet van de examenperiode in zicht is - en voor de laatstejaars de eindmeet van hun studie - wil ik graag het belang van ondernemerschap bij studenten en pas afgestudeerden in de verf zetten. Want horen we niet voortdurend dat we internationaal bedroevend laag scoren op entrepreneurship?

Ik denk dat we nergens beter een kentering kunnen verzekeren dan aan onze universiteiten en hogescholen. Net daar zijn jonge mensen in de ban van de jongste ontwikkelingen, toepassingen en mogelijkheden die zich in hun studiedomein aandienen. Als ze die kennis en passie combineren met creatieve ideeën en met de gedrevenheid om die ideeën - via een start-up - op de wereld los te laten, dan varen we daar als samenleving alleen maar wel bij. De start-ups van vandaag kunnen uitgroeien tot de giganten van morgen. Ze kunnen instaan voor de jobs van morgen. Ze zullen mee bepalen hoe de wereld eruit zal zien.

Failing forward

Maar wat als het niet lukt? Die ene vraag werkt voor velen uitermate verlammend. Ik druk onze pas afgestudeerden altijd op het hart dat ze niet bang moeten zijn om te mislukken. Falen leidt dikwijls tot het inzicht dat je nodig hebt om verder te geraken. Dat heet failing forward.

Bij ondernemerszin denk ik aan de woorden van wijlen Steve Jobs: ‘You can’t connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards.’ Vooruit kijkend kunnen we de punten niet verbinden. We zien het volledige plaatje pas als we terugblikken. We moeten ons durven te gooien en erop vertrouwen dat we de dots kunnen verbinden. Dots tussen disciplines, studenten, de universiteiten en het bedrijfsleven. Als student was Steve Jobs overigens een drop-out, al bleef hij de meest bijzondere cursussen volgen. Net als Jobs toen hebben jonge ondernemers een flinke dosis lef, intuïtie en veel vertrouwen nodig.

In het hoger onderwijs moeten we jonge mensen zo goed mogelijk proberen voor te bereiden, zodat ze de sprong durven te wagen. Dan heb ik het niet alleen over studenten uit economische, maar ook uit niet-economische richtingen. Aan mijn universiteit organiseren we al meer dan twintig jaar Starter Seminars waar studenten, doctorandi en jonge onderzoekers een stoomcursus ondernemerschap krijgen. Heel praktijkgericht, met docenten uit de bedrijfswereld.

Het is maar een van de vele initiatieven die universiteiten en hogescholen de voorbije jaren genomen hebben. De volgende jaren moeten we nog veel meer doen. Te veel van de dominante innoverende bedrijven zijn niet Europees, of het nu over de Amerikaanse GAFA’s (Google, Apple, Facebook en Amazon) of de Chinese BATX’en (Baidu, Alibaba, Tencent en Xiaomi) gaat.