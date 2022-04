Escaleren om te de-escaleren?

De Russische militaire doctrine sinds december 2014 kan het best worden omschreven als escalatiecontrole.

Oorlog is altijd en overal horror. Het is de meest ijzingwekkende negatie van de menselijke waardigheid. In een wereld zonder universele rechter hebben discussies over rechtvaardige of onrechtvaardige oorlog weinig betekenis. Staten trekken ten strijde als ze denken dat het in hun belang is. Daarom zal het ze weinig kunnen schelen of anderen hun agressie onrechtvaardig vinden. De voorbeelden daarvan zijn legio. In dat opzicht verschilt onze wereld niet veel van die van Thucydides.

Over de aard van oorlog en machtsverhoudingen zijn bibliotheken vol geschreven. Boeken die in tijden van vrede alleen een beperkt gremium wakker houden, terwijl de massa geniet van een pijnlijk afgedwongen vredesdividend. De Nederlandse rechtsfilosoof Andreas Kinneging stelt terecht dat de mens impliciet wordt gezien als een vredelievend wezen. Het raadsel dat verklaard moet worden is hoe het toch komt dat dat wezen naar de wapens grijpt om zijn medemensen meedogenloos af te slachten, zoals in de Oekraïense voorstad Boetsja.

Gelet op de wreedheid maar vooral ook de onvoorspelbaarheid van oorlog is het in het belang van de betrokken partijen om de strijd zo kort mogelijk te houden. In dat opzicht hebben landen altijd nagedacht over de effectiefste strategie om een strijd te winnen. In 1996 ontwikkelde de voormalige Amerikaanse marine-officier Harry Ullman de militaire doctrine van ‘shock and awe’. Die hield een militaire aanval in die zo massaal en plots was dat de vijand verbijsterd, verward, overweldigd en verlamd zou zijn. Het ultieme doel is het vernietigen van de wil van de vijand om te vechten. Militaire strategen van Sun Tzu tot Clausewitz hebben de waarde daarvan begrepen.

De Amerikaanse generaal Tommy R. Franks, destijds commandant van het US Central Command, zei tijdens een persconferentie in Qatar op 22 maart 2003 - in de aanloop naar de illegale invasie van Irak - dat de nakende militaire campagne anders zou zijn dan alle andere in de geschiedenis. Gekenmerkt door schok, verrassing, flexibiliteit en ‘overweldigend geweld’. De oorlog steunde op valse voorwendsels en kostte meer dan 1 miljoen Iraki’s het leven.

Kernwapens

De Russische militaire doctrine sinds december 2014 kan het best worden omschreven als escalatiecontrole. Kernwapens zouden gebruikt kunnen worden als vergelding voor het gebruik van nucleaire of andere massavernietigingswapens tegen Rusland of zijn bondgenoten, maar ook in geval van agressie met conventionele wapens die een existentiële bedreiging vormen voor het regime in Moskou. Bij een oorlog met NAVO-lidstaten, zelfs een die Rusland zou uitlokken, voorziet de doctrine dus in de mogelijkheid van ‘de-escalerende’ nucleaire aanvallen. Rusland ondersteunt deze strategie met duizenden tactische kernwapens, ontworpen voor gebruik op het slagveld.

De hartstochten en de beweegredenen van de mens zijn door de millennia heen nauwelijks veranderd. Historisch inzicht is daarom een probaat middel tegen idealistische kortzichtigheid.

Volgens William Perry, de voormalige Amerikaanse minister van Defensie, is de kans op een nucleaire ramp vandaag groter dan tijdens de Koude Oorlog. In 2018 publiceerde zijn ministerie een lijvig rapport over de nieuw aan te nemen houding over het gebruik van kernwapens. In maart van dat jaar hield John Hyten, de viersterrengeneraal van de luchtmacht verantwoordelijk voor het Amerikaanse nucleaire arsenaal, in de senaat een warm pleidooi voor tactische nucleaire wapens met een bescheiden capaciteit van 1 kiloton, of het equivalent van een tiende van de Hiroshima-bom.

Zonder een dergelijk arsenaal zou de Amerikaanse president genoopt zijn bij een rechtstreeks gewapend conflict met Rusland te kiezen tussen zelfmoord of overgave. De VS, die volgens Hyten geen geschikte tactische kernwapens hebben, zouden wraak kunnen nemen met een van hun grote ballistische raketten of strategische bommenwerpers. Met het risico op een grootschalige nucleaire uitwisseling en een wereldwijde holocaust. Het alternatief voor de VS zou overgave zijn, het verliezen van de oorlog en de vernietiging van de geloofwaardigheid van hun defensie-engagementen.