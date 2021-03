Et pour les Flamands, la même chose

Dat in een Etterbeeks testcentrum niemand van het personeel Nederlands kan, bewijst nogmaals dat de Brusselse gemeenten de taalwet aan hun laars lappen. Ze doen dat omdat ze toch geen sancties riskeren.

Kleine gebeurtenissen kunnen een grote symbolische waarde hebben. Het is natuurlijk gemakkelijk het incident van vorige week in een Brussels coronatestcentrum als totaal onbelangrijk af te doen in de strijd tegen de pandemie.

Maar toch is het de moeite erop in te gaan. Een Nederlandstalige Brusselaar, laten we hem Jan noemen, wou zich laten testen in zijn gemeente, Etterbeek. Niemand bij het onthaal bleek ook maar één woord Nederlands te spreken. In het hele centrum was niemand in staat om Jan in het Nederlands de elementaire richtlijnen duidelijk te maken, in de stijl van: daar aanschuiven en identiteitskaart klaarhouden. Taalkennis niveau lager onderwijs dus.

Jan deed niet wat de meeste Nederlandstaligen zouden doen: zijn ergernis overwinnen en op Frans overschakelen. Hij vond het zijn recht om in het Nederlands geholpen te worden in het tweetalige gewest dat Brussel nog altijd zou moeten zijn.

De onthaalmedewerkers dachten er niet aan zich te excuseren voor hun onkunde. Nee, ze belden de politie om de recalcitrante burger duidelijk te maken dat de taalwetten in Etterbeek niet van toepassing zijn. Zo laten Brusselse gemeenten hun respect voor het Nederlands zien. Jan liet zich dan maar op de luchthaven testen.

De burgemeester van Etterbeek had meteen een argument klaar om de eentaligheid van zijn personeel te verklaren: voor die jobs waren laaggeschoolden in dienst. Die 'burgerwachten' komen per definitie in aanraking met...burgers en zouden toch over enige elementaire taalkennis moeten beschikken.

Vlamingen die hun hele leven in Brussel lagere jobs uitoefenden, moesten er niet aan denken om niet een klein beetje de andere landstaal meester te zijn. Maar het is algemeen bekend dat Franstaligen altijd gemeend hebben dat op dat vlak deux poids en deux mesures gelden.

De jarenlange toegeeflijkheid van de Vlamingen heeft ertoe geleid dat het nieuwe normaal de eentaligheid van ambtenaren, politie en ziekenhuispersoneel is.

Het incident is tekenend omdat een burgemeester een openbare dienst niet volgens de regels van de taalwetten meent te hoeven organiseren. Dat komt natuurlijk omdat hij weet dat hij geen enkele sanctie riskeert. Al jaren stellen alle Brusselse burgemeesters geen taaleisen op bij de aanwervingen van hun personeel. De vernietigende rapporten van de Vlaamse vicegouverneur hebben geen gevolg omdat het gewest die naast zich neerlegt. Vooral omdat de Vlaamse regionale ministers zich ook neerleggen bij het Franstalige haast principiële negeren van de taalwetten.

Het is merkwaardig dat minister Sven Gatz (Open VLD) het bij Bruzz had over de aanpassing van de taalwetten. Hij verwees naar de veranderde taalkundige situatie in Brussel, dat met meer dan 180 nationaliteiten in niets meer lijkt op de stad die op het model van de twee Belgische gemeenschappen werd gemoduleerd. Regelmatig wordt gepleit voor een regionaal meertalig onderwijs. Vlamingen moeten zich er wel bewust van zijn dat de kennis van het Nederlands weleens heel snel achteruit kan gaan, als onderwijs een regionale materie wordt. Het vroegere misprijzen voor onze taal mag dan wel minder groot zijn dan voorheen, de veeltaligheid van het huidige Brussel wordt in Franstalige kringen meer en meer misbruikt om het Nederlands als niet meer dan een van de vele talen te zien, waarvan de kennis niet vanzelfsprekend is.

Het voorval in het testcentrum is daar een goed voorbeeld van. De jarenlange toegeeflijkheid van de Vlamingen heeft ertoe geleid dat het nieuwe normaal de eentaligheid van ambtenaren, politie en ziekenhuispersoneel is en dat Nederlandstalige Brusselaars dat moeten aanvaarden omdat Brussel een linguïstiek Babel is. En dat de politie erbij gehaald wordt, niet om de taalwetten te doen toepassen, maar omdat iemand het in zijn hoofd haalt op zijn Vlaamse strepen te staan.