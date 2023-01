Euforie over arbeidsmarkt blijft beter achterwege

De werkzaamheidsgraad blijft een probleem in België. We halen onze achterstand op de buurlanden niet in en het is twijfelachtig of het beleid veel bijdraagt aan de jobcreatie.

Enkele regeringspartijen klopten zich de voorbije weken op de borst omdat er de voorbije twee jaar in België bijna 200.000 jobs bijgekomen zijn. Dat is een straf cijfer - het was ooit het notoire streefcijfer voor een hele legislatuur - maar het moet wel wat genuanceerd worden. België staat niet alleen met die stevige jobcreatie. In vergelijking met eind 2019, net voor de coronacrisis, is de werkgelegenheid met 3,1 procent toegenomen. Ons land zit zo bij de betere helft van de West-Europese landen, maar onder meer Frankrijk (3,6%), Nederland (5%), Luxemburg (6,9%) en Griekenland (7,6%) deden nog beter.

Het echte werk in het arbeidsmarktbeleid moet nog beginnen.

Dat wordt ook geïllustreerd door de ontwikkeling van de werkzaamheidsgraad. Die is sinds eind 2019 wel wat toegenomen (+1,6 procentpunt), maar in de buurlanden steeg hij nog net iets meer (+1,7). We zijn onze achterstand dus niet aan het inhalen. Bovendien zitten de buurlanden met gemiddeld 79,5 procent bijna aan 80 procent werkzaamheid. In Europa hebben trouwens al twaalf landen een werkzaamheidsgraad van meer dan 80 procent. Met 72,1 procent blijft België ver achterop.

Nog fundamenteler is de vraag of het beleid veel heeft bijgedragen tot de jobcreatie. Dat is op z’n zachtst gezegd twijfelachtig. Op langere termijn is de werkzaamheidsgraad in België duidelijk aan het toenemen (+6,7 procentpunten in de voorbije twintig jaar). De stijgende trend zit evenwel bijna volledig bij vrouwen (+12,3). En dat is allicht eerder een cohorte-effect, waarbij jongere werkende vrouwen in de bevolking op actieve leeftijd in de plaats komen van oudere niet-werkende vrouwen, dan een gevolg van effectief arbeidsmarktbeleid.

Ook op korte termijn is de effectiviteit van het beleid twijfelachtig. Het is weinig waarschijnlijk dat een belangrijk deel van die 200.000 extra jobs te danken is aan de mogelijkheid om vijf werkdagen in vier dagen te proppen, aan de uitbreiding van het vaderschapsverlof, aan het recht op deconnectie of aan minimale versoepelingen voor nachtarbeid en flexijobs. Belangrijker waren allicht het eerdere wegwerken van de loonhandicap (die via de automatische indexering nu weer snel aan het verslechteren is), de eerder besliste lastenverlaging en vooral de structurele krapte op de arbeidsmarkt (waardoor bedrijven minder snel overgaan tot ontslag).