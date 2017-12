Het kinderwoord van 2017 is ‘ewa ja’, wat zoveel betekent als ‘awel ja, het is nu zo, maar we maken er het beste van’. Niet minder dan 247.018 kinderen brachten hun stem uit op Ketnet.be en kozen ewa ja uit een shortlist van vijf populaire woorden bij kinderen en jongeren. Opvallend: naast cutie, episch en saai stond ook wajo, Maghrebijns voor amai, in die shortlist.

Woorden van de straat die hun weg vinden naar Vlaamse scholen, jeugdbewegingen en huiskamers. Talen die mixen en zichzelf heruitvinden. Het belang daarvan mag niet worden onderschat. Diversiteit is immers een organisch proces. Ze leidt een eigen leven. Ze groeit, wortelt, vertakt en bloeit. Ze zoekt haar eigen weg, los van zelfverklaarde tuinmannen die haar willen inkorten, verknippen en dwingen in een vorm. Ze kan soms verdorren, maar keert altijd terug. En op een gegeven moment werpt ze vruchten af.

Ewa Ja en wajo komen niet zomaar uit de lucht vallen. Al enkele jaren duiken steeds vaker ‘exotische’ woorden op in de jongerentaal. Met het gemengder worden van scholen en vriendengroepen grijpen jongeren meer naar elkaars taal om coolheid uit te drukken. Waar in de vorige eeuw het Engels nog de vaste leverancier van jongerenjargon was, haalt men nu woorden uit het Maghrebijns en het Turks.

Die trend wordt nog verstevigd door een nieuwe generatie artiesten met roots in de volkswijken van Antwerpen, Brussel en Gent. Ewa ja dankt zijn populariteit onder de jeugd deels aan het gelijknamige liedje van SLM. Said Boumazoughe en Salahdine Ibnou Kacemi zijn slechts twee van de vele artiesten van de straat die hun voordeel doen met de laagdrempeligheid van de sociale media. Met het Nederlandse fenomeen Boef op kop danken ze hun succes in eerste instantie aan de vele duizenden volgers en de soms miljoenen views die ze verzamelen op de sociale media.

Nieuwe generatie

De nieuwe generatie (gekleurde) artiesten is niet langer afhankelijk van de willekeur of doordachte keuze van cultuurbonzen, recensenten, (zelfverklaarde) kenners en docenten. Kunst ontwikkelt zich niet langer alleen in al dan niet elitaire opleidingsinstituten maar ook op straat. Jonge talenten maken vlogs en posten hun met smartphones gefilmde clipjes op hun YouTubekanaal. Ze starten productiehuizen, culturele platformen en artistieke ruimtes op. En ze bereiken hun eigen publiek met hun eigen boodschap. Hun succes zet jongeren uit diezelfde onderlaag van onze steden en gemeenten aan om ook een gooi naar succes te doen. Bling krijg je in die buurten voortaan niet alleen maar als je een pooier of een dealer bent, maar ook als artiest.

Haal de straatjongeren en -boefjes niet weg van hun ouders, geef ze liever een smartphone en een YouTube-kanaal, een microfoon en een mixtape. Of hey why not, start een straatacademie op, naar een idee van Joost Bonte, coördinator straathoekwerking in Oost- en West- Vlaanderen. Ik heb tal van straatjongeren gesproken die me omverbliezen met hun zakelijk inzicht, talenkennis, menselijk doorgrondingsvermogen en vaardigheid om netwerken te vormen, bendes zoals wij dat noemen. Bij sommigen dacht ik, je bent crapuul en een crimineel. Anderen waren verloren wrakhout, niets mis mee, doorsnee maar verloren. Enkelingen waren kleine filosofen, minimanagers, kampioenen zonder trofee.

Bij elk van hen wist ik: je hebt talent. Niet van het soort dat je uit tekstboeken leert, maar dat je oppikt op straat. Een straatacademie kan hun kennis en competenties valoriseren en aanscherpen. Ook geeft ze ons de mogelijkheid open te staan voor wat wij van hen kunnen leren. Want leren doe je niet alleen op school, maar ook op straat, een woord dat haast een vieze bijklank heeft gekregen. Ewa ja.