De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) hing vorige week in het Brussels Parlement een optimistisch beeld op van zijn gewest. In tegenstelling tot wat velen beweren, gaat het hier niet zo slecht, stelde hij fier. En het is daarom hoog tijd het accent op het goede nieuws te leggen, zei hij. Het negatieve beeld dat elders over Brussel opgehangen wordt, is volgens een strijdlustige Vervoort niet meer dan fake news.

70 procent van de jonge Brusselse werkzoekenden spreekt geen woord Nederlands. Over dat blijvende pijnpunt spreekt de minister-president niet.

Vervoort had het over de economie. Er komen nieuwe bedrijven bij, de fiscale druk neemt af en er wordt meer geïnvesteerd in onderzoek. De minister-president pronkte vooral met de werkloosheidscijfers van jongeren, die al een tijd in dalende lijn zitten. In vier jaar tijd namen die cijfers een indrukwekkende duik, van 30,8 procent in 2013 tot 20,7 procent nu. Vervoort verwees ook naar de toestand in Antwerpen, waar nu meer jongeren (23,6%) zonder job zitten dan in Brussel.

Goed nieuws mag worden gepromoot en het hoort bij Vervoorts job om de eeuwige zwartkijkers over de hoofdstad op hun plaats te zetten. Niet alles is kommer en kwel, enige nuance als het over Brussel gaat, is gepast. Maar de minister-president dreigt dat mooie doel voorbij te schieten door zelf enige belangrijke nuances te vergeten.

Want Vervoort ‘vergat’ belangrijke details die de Brusselse hoerastatistieken toch enigszins relativeren. Zo vertelde hij niet dat werkloze jongeren die in een opleidingstraject zitten uit die lijsten gehaald zijn. Die begeleiding van jonge werklozen kadert in een Europees project dat daarnaast ook opleidingen en stages garandeert. Brussel en Wallonië genoten in 2016 zo van 42 miljoen steun van het Europese sociale fonds. Vlaanderen kan niet op die steun rekenen, omdat de werkloosheid er te laag ligt.

Dat Europees geld wordt door Actiris, het Brusselse equivalent van de VDAB, efficiënter dan vroeger aangewend. Nog niet zo lang geleden kregen Brusselse werklozen niets te horen over jobs in Vlaanderen, op de luchthaven bijvoorbeeld. Op dat vlak is er een duidelijke mentaliteitswijziging. Men heeft eindelijk begrepen dat communautaire bekrompenheid en onwil om met Vlaanderen samen te werken geen voordelen oplevert voor Brusselse werkzoekenden.

Manna

Er waait dus wel degelijk een nieuwe wind door sommige Brusselse politieke hoofden. Maar het Europese manna dat dalende werkloosheidscijfers oplevert, heeft niet alleen positieve kanten. Het kan ook de noodzaak verdoezelen om ingrijpende maatregelen te nemen. Want aan de basis van de werkloosheid in Brussel ligt een fundamenteel probleem dat nauwelijks wordt aangepakt: het Franstalige onderwijs blijft te veel jonge mensen afleveren zonder diploma en vooral, zonder enige talenkennis.

De cijfers zijn nog altijd ontluisterend: van de jonge werklozen spreekt slechts 8 procent goed Nederlands. Een vijfde heeft niet meer dan een gemiddelde kennis. Dat betekent dus dat 70 procent van de jonge Brusselse werkzoekenden geen woord Nederlands spreekt. En men mag er zonder enige twijfel van uitgaan dat ze al evenmin Engels spreken. Voor die jongeren, en ze zijn met velen, is er weinig hoop dat ze ooit een stimulerende en goedbetaalde job zullen vinden in een stad die steeds internationaler wordt. Slechts in een paar Brusselse scholen is men zich van die uitdaging bewust en kiest men voor immersie-onderwijs, waarbij van in de kleuterklas het Nederlands een belangrijke plaats krijgt.

In plaats van triomfalistische praat over statistieken die dankzij Europees geld de realiteit verbloemen, had Vervoort beter samen met de Franse Gemeenschap een massale investering in het onderwijs aangekondigd.

Het is bijzonder jammer dat veel Franstalige politici nog in een ver verleden lijken te leven, toen een goede kennis van het Frans volstond om een baan te vinden en talenkennis onbelangrijk werd geacht. Veel Brusselse jongeren voldoen zelfs aan die lage ambitie niet meer. Ze spreken een schabouwelijk Frans en beheersen de grammatica nauwelijks.

Het had Vervoort als minister-president een stuk geloofwaardiger gemaakt als hij het had aangedurfd het over dat blijvende pijnpunt te hebben. In plaats van triomfalistische praat over statistieken die dankzij Europees geld de realiteit verbloemen, had Vervoort beter samen met de Franse Gemeenschap een massale investering in het onderwijs aangekondigd. Of een visionair plan dat eindelijk een intense samenwerking ambieert tussen de Vlaamse en de Franstalige scholen.