Federale loyauteit

De verschillende deelstaten en de federale overheid worden geacht constructief samen te werken. Toch doen partijen met tegengestelde belangen aan blokkeringsfederalisme.

Om een land als België daadkrachtig te kunnen besturen, is een minimum aan empathisch vermogen, politiek vernuft en ideologische flexibiliteit nodig. Eigenschappen die we gewoonlijk associëren met een klein aantal eminente voorgangers van de huidige generatie politici. Los van de complexiteit van staatsstructuren en de verdeling van bevoegdheden bepaalt de kwaliteit van het politiek personeel in grote mate hoe moeilijke dossiers worden bestierd en hoe al dan niet versnipperde bevoegdheden een concrete invulling krijgen in het regeringsbeleid. Wat we zelf doen, doen we dus niet noodzakelijk beter. Met andere woorden: leadership matters.

Een ernstige staatshervorming dringt zich op, gebaseerd op het subsidiariteitsprincipe en gefocust op efficiëntie.

Burgers verwachten van hun bestuurders oplossingen voor problemen zoals de klimaatcrisis en het garanderen van de betaalbare energiebevoorrading. In ‘The age of political fragmentation’ definieert de Amerikaanse constitutionalist Richard Pildes politieke fragmentatie als de versnippering van macht om politieke beslissingen te nemen, waardoor het moeilijk wordt voor regeringen om effectief en doelgericht te functioneren. Het onvermogen om problemen op te lossen leidt volgens Pildes tot wantrouwen, vervreemding en woede bij de kiezer. Daaruit spruit een ongenoegen voort waarin populisten en demagogen het best gedijen.

Inefficiënt bestuur leidt in extremis tot de erosie van het vertrouwen in het democratisch principe als basis van besluitvorming en versterkt de roep om de sterke man als alternatief voor het politiek gekrakeel. In ons geval leidt het tot het versterken van de extremen aan beide uiteinden van het politieke spectrum. Daar verleiden partijen, dankzij een uitgekiende en op sociale media afgestemde communicatiestrategie, de kiezer met simpele boodschappen en beloften die, mochten ze worden omgezet in beleid, het sociale en politieke DNA van dit land compleet zouden ontwrichten.

Imbroglio

De Founding Fathers van ons federaal systeem hebben zich lang de kop gebroken over de pacificering van het conflict dat in de naoorlogse periode ongetwijfeld het langst in de politieke belangstelling stond. Het communautaire conflict slorpte vooral in de jaren 70 en 80 enorm veel politieke energie op. De inzet was volgens historica Els Witte altijd al het voortbestaan van de in 1830 opgerichte eenheidsstaat. Het amalgaam aan belangen die gewikt en gewogen werden resulteerde volgens Witte in een reeks staatshervormingen die vooral tussen 1988 en 1993 zouden uitmonden in een bijzonder complexe staatsstructuur. Voeg daar de extra laag van de zesde staatshervorming van oktober 2011 aan toe en het imbroglio is compleet.

De occasionele patstelling door blokkeringsfederalisme kan niet anders dan uitmonden in een steriele onenigheid waar de status quo een synoniem is voor achteruitgang.

Om de voorspelbare politieke stammentwisten binnen de perken te houden werd in 1993 het principe van federale loyauteit verankerd in de grondwet (artikel 143 §1): in een federale staat moeten de verschillende deelstaten en de federale overheid constructief samenwerken en mogen ze elkaar niet tegenwerken. Als tegengewicht voor het verdiepen en verruimen van de regionale autonomie in 2011 voorzag de wetgever in vele nieuwe samenwerkingsverplichtingen. Hij sleutelde aan de wet op het Overlegcomité en codificeerde de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof om wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan de federale loyauteit. Het weerhoudt partijen met tegengestelde belangen echter niet om aan blokkeringsfederalisme te doen. Die occasionele patstelling kan niet anders dan uitmonden in een steriele onenigheid waar de status quo een synoniem is voor achteruitgang.

Asymmetrisch

Een voorbeeld daarvan kregen we vorige week te zien in het debacle rond het Belgische klimaatplan voor de klimaattop in Glasgow. De tegenstelling tussen de federale, Brusselse en Waalse klimaatministers enerzijds en de Vlaamse evenknie anderzijds toont weer dat de combinatie van asymmetrisch samengestelde regeringen, versnipperde bevoegdheden en tegenstrijdige belangen niet efficiënt kan werken wanneer het er echt toe doet.

De combinatie van asymmetrisch samengestelde regeringen, versnipperde bevoegdheden en tegenstrijdige belangen kan niet efficiënt werken wanneer het er echt toe doet.

Dat bleek ook al uit het overleg van de acht ministers van Volksgezondheid - in Brussel vonden ze het nodig daar nog een staatssecretaris aan toe te voegen - in de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid in het begin van de pandemie.