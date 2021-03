Ga nu voluit met overheidsinvesteringen

De budgettaire steun in de VS ligt daarmee bijna dubbel zo hoog als in Europa en drie keer zo hoog als in Japan. Dankzij die steun, en de snellere vaccinatie en de flexibelere economie, verwacht de denktank OESO dat de Amerikaanse economie in 2022 7 procent groter zal zijn dan in 2019. Europa en Japan zouden in 2022 respectievelijk net wel en net niet het niveau van 2019 halen.