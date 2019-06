Ga voor een afspiegelingsregering

In Noelsspeak spreekt econoom en Econopolis-stichter Geert Noels zich maandelijks onomwonden uit. Vandaag schrijft hij, uitzonderlijk samen met politicoloog Carl Devos, over de moeilijke regeringsvorming in dit land.

Een federale regering vormen is een systemisch probleem geworden in ons land. Informateur Didier Reynders (MR) geeft een regeringsvorming voor oktober 10 procent kans. Zelfs nieuwe verkiezingen zouden daar niet veel aan veranderen. De asymmetrie tussen noord en zuid is groot.

Dat was niet anders in de jongste formaties. Maar toen werden regionale regeringen vrij snel gevormd. Vandaag verlamt de federale regeringsvorming zelfs de regionale formaties. Daarin wordt getemporiseerd, omdat ze passen in het hogere schaakspel.

Er is een systemisch probleem met hoe het bestuurssysteem in België wordt gevormd.

Het systemische probleem is nu gevaarlijker dan anders. De federale formatie in 2010, de fameuze ‘541 dagen’, veroorzaakte relatief weinig schade, waardoor sommigen argumenteren ‘dat men zijn tijd mag nemen’. Maar de huidige ontslagnemende regering heeft nog maar 25 procent van de stemmen. Dat is ontstellend weinig om lopende zaken op zich te nemen. Het is ongezien in onze naoorlogse geschiedenis.

De verantwoordelijkheden zitten ook geconcentreerd bij enkele ‘topministers’ zoals Reynders, Kris Peeters (CD&V) en Charles Michel (MR), die Europese of andere ambities hebben. Als zij moeten worden vervangen, is de legitimiteit nog meer zoek.

Dat de begroting op automatische piloot staat, werkte meestal disciplinerend voor de uitgaven in het verleden. Maar ook dat gaat niet meer op: uitgaven voor de gezondheidszorg en pensioenen stijgen automatisch en vereisen dringende beleidsmaatregelen. België moet snel naar een structureel evenwicht in de begroting. We verliezen ook kostbare tijd om maatregelen te nemen op het vlak van arbeid, energie en klimaat. Lange regeringsonderhandelingen aanvaarden is dus onaanvaardbaar en zelfs gevaarlijk voor het land.

Op regionaal vlak is het gemakkelijker een regering te vormen. De Waalse coalitie kan bestaan uit de MR en de PS, waarvan wordt gezegd dat ze een voorakkoord hadden. In Vlaanderen kan de huidige coalitie van CD&V, Open VLD en de N-VA voortdoen. Om opportunistische redenen is er geen haast om die te vormen, wat jammer is en licht onverantwoord. Onderwijs is in beide regio’s een acuut probleem, net als het klimaat, milieu en mobiliteit. Maar alles is gekoppeld aan alles, waardoor de regionale coalities misschien pas volgen als zicht is op een federale.

Een systemisch probleem vereist een systemische oplossing. Die voorkomt dat we bij elke verkiezing in dezelfde situatie verzeilen. België is niet uniek en kan leren van landen met dezelfde kenmerken en culturele complexiteit. Denk aan Nederland en Zwitserland. Omdat we graag creatief bijdragen aan het denkproces suggereren we de volgende ideeën.

Stap 1: Vorm snel deelregeringen

De Vlaamse coalitie kan haar werk voortzetten, en in Wallonië hebben de PS en de MR er alle belang bij ook hun verantwoordelijkheid op te nemen, en hun twisten opzij te zetten. Dat kan relatief snel gebeuren, en zo belangrijke hervormingen deblokkeren.

Stap 2: Kies voor een federale afspiegelingsregering als in oktober geen andere coalitie in zicht is

Een afspiegelingsregering - Vlaams Zweeds + Waals paars - is theoretisch een stevige federale ploeg. Het geeft een aantal protagonisten ook een objectieve reden om met elkaar te praten over de toekomst van ons land. In de plaats van een ellenlang, gedetailleerd regeringsprogramma uit te werken, moeten de partijen een akkoord sluiten over de begroting (en de financieringswet) en enkele noodzakelijke sociaal-economische hervormingen (in het bijzonder op de arbeidsmarkt). Het is het ideale moment om dat te doen: er is een unieke combinatie van een erg lage rente én krappe arbeidsmarkt.

De coalitiepartijen moeten een basis hebben om vijf jaar pragmatisch samen te werken en een aantal zaken te realiseren. Alleen dan kunnen ze met opgeheven hoofd naar hun kiezers. De regio’s moeten in de cruciale hervormingen sterk betrokken worden. Zonder een sterke samenwerking kan België niet verder.

Stap 3: Laat de personencultus varen en zet in op zakelijkheid

Het Belgische politieke systeem kent een grote bestaffing en personencultus. Honderden politici strijden voor de aandacht van de media en de kiezer. Dat leidt tot storende verklaringen, indiscreties en veel tijdverlies, wat een goede samenwerking bemoeilijkt. In andere landen is dat niet of veel minder zo. Een vermindering van het politiek personeel dringt zich op.

Het cynisme dat een onbestuurd België efficiënter en zuiniger draait, is gevaarlijk.

De huidige regering bewijst dat het met minder ministers kan. De rol van premier wordt al minder persoonlijk ingevuld dan vroeger, en dat mag nog verder gaan. Waarom komt er geen rotatiesysteem? Dan kan elk van de vijf regeringspartijen één jaar het voorzitterschap van de regering op zich nemen. Het aantal ministers moet omlaag door een logische consolidatie van bevoegdheden. Een verdere afslanking van de Senaat, de provincies, de arrondissementen is al vaker beloofd, en moet er eindelijk komen. Decentralisatie is de toekomst, al moeten de regio’s erop vertrouwen dat het federale niveau sommige taken efficiënter uitvoert.

We mogen niet aanvaarden dat lange regeringsonderhandelingen de norm worden. Het cynisme dat een onbestuurd België efficiënter en zuiniger draait, is gevaarlijk en misleidend. We hoeven ook niet te wachten op een recessie, een financiële crisis, een harde brexit of een budgettaire quarantaine opgelegd door Europa om aan hervormingen te beginnen.

We moeten het systeem veranderen omdat het echt nodig is, omdat we met financiële, economische, klimaat -en vergrijzingsproblemen kampen die niet zomaar verdwijnen. Omdat populisme gedijt op een ondergrond van cynisme en struisvogelpolitiek. Omdat onze kinderen verwachten dat we het stuur in handen nemen. En omdat het de verdomde plicht is van de politieke klasse om te besturen.