Ga voor een moonshot

Tijdens de eerste lockdown lanceerde het bedrijfsleven heel wat noemenswaardige initiatieven. Bij de tweede is bijna alle creativiteit en strijdlust verdwenen. Dat kan en moet anders.

Op 12 september 1962 beklom een nerveuze John F. Kennedy het podium van Rice University in Houston, Texas om het Amerikaanse publiek achter het Apollo-programma van zijn regering te krijgen. De Verenigde Staten hadden in de jaren voordien meermaals de duimen moeten leggen voor de Sovjet-Unie. Aartsrivaal Nikita Chroetsjov reeg de successen aan elkaar met de ruimtelanceringen van Spoetnik, Laika, Luna II en Joeri Gagarin. Respectievelijk de eerste satelliet, het eerste levende wezen in de ruimte, de eerste onbemande maanlanding en de eerste bemande ruimtevlucht. Die technologische doorbraken duwden de VS in een existentiële crisis en dat brachten JFK ertoe om zijn ‘moonshot’-idee te lanceren. De VS zouden voor het einde van het decennium een man op de maan zetten.

Deze speech bleek de grootste gok uit JFK’s presidentiële carrière. De budgettaire, logistieke en technologische obstakels die de VS in zo’n kort tijdsbestek moesten overwinnen, leken sciencefiction. Uiteindelijk kon JFK zijn landgenoten over de streep trekken met de legendarische woorden ‘we choose to go to the moon not because it is easy, but because it is hard’.

Waar blijven de sterkste schouders en de knapste koppen met nieuwe ideëen, maar vooral ook concrete acties om ons land uit het slop te trekken? We hebben meer bedrijfsleiders nodig die de urgentie van dit tijdsbestek inzien.

Dit soort moed, leiderschap en ambitie mis ik vandaag in ons land. Te veel bedrijfsleiders ondergaan de huidige crisis gewoon, in plaats van ze de oorlog te verklaren. Het spreekt voor zich dat de covidcrisis onze samenleving onder gigantische druk heeft gezet. Volledige sectoren dreigen weggevaagd te worden, talloze bedrijven vechten voor hun overleving en de bevolking is moegetergd door de lockdowns en vele restricties. Het blijft voor velen een huzarenstuk om het hoofd boven het water te houden. Maar laat net dat de reden zijn waarom we in het offensief moeten gaan. De geschiedenis leert ons dat organisaties die snel schakelen in tijden van grote crisissen uiteindelijk sterker uit de storm komen.

Terwijl bij de eerste lockdown nog heel wat noemenswaardige initiatieven werden gelanceerd vanuit het bedrijfsleven - van chemiebedrijven die alcoholgel begonnen te produceren tot bedrijven die hun stock mondmaskers aan de zorg afstonden en autofabrikanten die gratis leasewagens uitleenden aan zorgpersoneel - is bij het ingaan van de tweede lockdown zo goed als alle creativiteit en strijdlust verdwenen.

Wat indien 1.000 Belgische topbedrijven en organisaties zich engageerden om de komende vijf jaar een vijftal van hun briljantste medewerkers per kwartaal tien uur of meer samen te brengen om nieuwe projecten uit te werken rond de vier belangrijkste werven van ons land: klimaat, mobiliteit, onderwijs en digitalisering?

We blijven met z’n allen naar de overheid staren als een konijn naar een lichtbak. Blijkbaar kunnen enkel politici ons redden van de afgrond. Waar blijven de sterkste schouders en de knapste koppen van dit land met nieuwe ideeën, maar vooral ook concrete acties om ons land uit het slop te halen? We hebben meer bedrijfsleiders nodig die de urgentie van dit tijdsbestek inzien, hun verantwoordelijkheid opnemen en net zoals John F. Kennedy - 'in the face of defeat' - het offensief verklaren en de bakens verzetten. We hebben meer dan ooit een explosie aan initiatieven en ideeën nodig.

1 miljoen manuren

Om haar achterstand op de Sovjet-Unie in de ‘space race’ op te halen, spendeerde de Amerikaanse regering jaarlijks 5 procent van het bruto binnenlands product en sloegen meer dan 20.000 bedrijven en 400.000 medewerkers de handen in elkaar om de NASA te helpen de eerste maanlanding tot een goede einde te brengen. Voor onze eigen moonshot - de reboot van onze economie in het postcovidtijdperk - hebben we anno 2021 geen gigantische budgetten nodig maar wel visie, daadkracht en creativiteit.

Wat indien 1.000 Belgische topbedrijven en organisaties zich engageerden om de komende vijf jaar een vijftal van hun briljantste medewerkers per kwartaal tien uur of meer samen te brengen om nieuwe proefprojecten uit te werken rond de vier belangrijkste werven van ons land: klimaat, mobiliteit, onderwijs en digitalisering? 1 miljoen manuren over alle sectoren heen in dienst van de samenleving kan net zoals de ‘space race’ het startschot betekenen voor een periode van ongebreidelde innovatie, technologische doorbraken en economische voorspoed.

Net zoals John F. Kennedy moeten we ons durven wagen aan moonshotideeën, niet omdat ze gemakkelijk zijn, maar net omdat ze moeilijk zijn.

Youssef Kobo