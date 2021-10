Gebakken lucht en echte levenslessen

managing director van A Seat At The Table

De minachting van sommige literatuurliefhebbers voor businessboeken is niet geheel onterecht, wegens de gebakken lucht. Toch liggen er pareltjes in die oceaan van overbodigheid.

In literaire kringen haalt men graag de neus op voor zelfhulp- en businessboeken. De kans dat u als lezer van deze krant een bovengemiddelde interesse hebt voor het genre is echter redelijk groot.

Ik durf te wedden dat u ooit een poging heeft gewaagd om uw productiviteit te verhogen door 'The Seven Habits of Highly Effective People' van Stephen Covey te verslinden. Wellicht heeft u een exemplaar van 'The 4 Hour Work Week' van Timothy Ferriss op uw nachtkastje liggen, in de ijdele hoop ooit aan de eeuwige ratrace te ontsnappen. Als trouwe lezer van het katern Ondernemen en Beleggen van deze krant zweert u uiteraard bij 'The Intelligent Investor' van Benjamin Graham.

Maya Angelou en Indra Nooyi bieden ons lessen over de kracht van ambitie en geestdrift, het belang van doorzettingsvermogen en veerkracht en de nood aan introspectie en bescheidenheid.

Tot laat in mijn adolescentie liet het genre mij koud. Mijn gateway er naartoe kwam dankzij mijn voorliefde voor biografieën over larger than life figuren die hun stempel op de geschiedenis drukten, zoals Ernest Hemingway, Nelson Mandela en John F. Kennedy.

Wat bezielde Muhammad Ali om zijn bokscarrière en wereldtitel op het spel te zetten met zijn verzet tegen de Vietnamoorlog? Waar haalde Winston Churchill de inspiratie voor zijn grandioze speeches die het moreel van zijn landgenoten hoog hielden tijdens de Battle of Britain? Hoe slaagde Maya Angelou erin zich op te werken tot een van de meest gelauwerde schrijfsters van de 20ste eeuw, na een traumatische jeugd gekenmerkt door abjecte armoede, seksueel misbruik en verwaarlozing?

De sprong van de Maya Angelou’s naar de Indra Nooyi’s van deze wereld is niet zo groot. De ‘Hero’s Journeys’ van inspirerende leiders en ondernemers bieden ons dezelfde lessen: de kracht van ambitie en geestdrift, het belang van doorzettingsvermogen en veerkracht en de nood aan introspectie en bescheidenheid. We putten moed en energie uit hun levensverhalen en carrièrelessen. En we vereenzelvigen onze kleine dagelijkse frustraties en uitdagingen met de onoverkomelijke obstakels die zij overwonnen hebben in hun leven.

De held

Volgens de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung komen 12 universele archetypes door de geschiedenis heen in alle mythes en verhalen terug. Deze persoonlijkheden - de wijze, de heerser, de ontdekker, de rebel, ... - helpen ons om onze complexe wereld en onze plaats daarin iets bevattelijker te maken.

Het leeuwendeel van de business- en managementboeken plaatst het archetype van ‘de held’ centraal: een visionair die op het punt staat de wereld te veranderen ('Elon Musk', van Ashlee Vance), een succesvolle ondernemer die alles verloor en als een feniks uit de as herrees ('Steve Jobs', van Walter Isaacson) of de introvert die hardnekkig vasthield aan zijn droom en talloze barrières doorbrak om een imperium uit de grond te stampen ('Shoe Dog', van Nike-medeoprichter Phil Knight).

De minachting van sommige literatuurliefhebbers voor het genre is niet geheel onterecht. Het merendeel van de auteurs verkoopt gebakken lucht ('Think and Grow Rich' - Napoleon Hill), regelrechte onzin ('The Secret' - Rhonda Byrne) of geraakt niet verder dan banale marketingpraatjes ('Awaken The Giant Within' - Tony Robbins).

In de onmetelijke oceaan van overbodige zelfhulpboeken vind je zo nu en dan een pareltje waarmee je praktisch aan de slag kan. Hoe drijf ik mijn productiviteit op? ('Atomic Habits' - James Clear). Hoe ontwikkel ik meer discipline? ('Make Your Bed' - William H. McRaven). Hoe laat ik mijn ego een toontje lager zingen? ('Status Anxiety' - Alain de Botton). Hoe blijf ik overeind in volatiele tijden? ('The Obstacle Is The Way' - Ryan Holiday).

Een deel van de aversie die bestsellerauteurs zoals Simon Sinek, Adam Grant en Malcolm Gladwell opwekken bij hun collega’s uit andere genres ligt wellicht aan de indrukwekkende gages die zij opstrijken in het internationale sprekerscircuit. Het helpt ook niet dat de sector gedomineerd wordt door mannen. Je kan het aantal boeken van vrouwelijk auteurs (zoals Sheryl Sandbergs 'Lean In' en Arianna Huffingtons 'Thrive') die jaarlijks doorstoten naar de top van de bestsellerlijsten helaas op één hand tellen.