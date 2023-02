Geef Wallonië een André Renard

Misschien is een nieuwe André Renard wat Wallonië echt nodig heeft.

Zes decennia na zijn overlijden is een van de meest invloedrijke Waalse politici uit de vorige eeuw vergeten. En dat is bijzonder jammer, want zijn denken blijft actueel. André Renard stierf in 1962, op het hoogtepunt van zijn glorie. De socialistische vakbondsleider had de syndicale deuren achter zich dichtgeslagen om een eigen beweging op te richten: de Mouvement Populaire Wallon. Daarmee wilde hij zijn doel bereiken: een nieuw elan geven aan de wegzinkende Waalse economie.

In zijn boek 'Holdings et démocratie économique' verweet Renard het Belgische industriële establishment geen investeringen meer te doen in Wallonië. Dat moest de overheid dan maar doen, vond Renard. Daarvoor moest het gewest de middelen krijgen. Terwijl de Vlamingen in de eerste plaats ijverden voor culturele autonomie, streed Renard voor een radicaal economisch federalisme. Daarom alleen al verdient hij herinnerd te worden als een man die zijn tijd vooruit was en zelfbestuur als enig middel zag tegen de teloorgang van de verouderde Waalse economie.

Hoe groot is het contrast tussen de scherpe analyses van André Renard en de ondraaglijke lichtheid van de huidige Waalse politieke leiders.

Renards invloed was enorm. Lang na zijn dood bleef hij een referentie. In 1976 schreef een groep prominente Waalse academici een 'Open Brief aan de Koning' waarin ook zij pleitten voor een nieuwe economische politiek die een einde zou maken aan de oplopende werkloosheid. Kort daarna maakte Guy Spitaels, de latere voorzitter van de PS, indruk met een cijfermatig ondersteund discours waarin hij de langzame neergang van Wallonië aanklaagde.

Opeenvolgende staatshervormingen gaven de gewesten de middelen om een eigen economische koers te varen. Maar zelfs met de autonomie die Renard als oplossing zag, is Wallonië er niet beter aan toe dan in het jaar van zijn dood. Het begrotingstekort en de schulden zijn astronomisch gestegen en de politieke klasse heeft zich minder laten kennen door een visionaire kijk op de toekomst dan door schandalen en het vrijwaren van eigenbelang.

Karikatuur

Hoe groot is het contrast tussen de scherpe analyses van Renard en de ondraaglijke lichtheid van de huidige Waalse politieke leiders. Paul Magnette, huidig en toekomstig voorzitter van de PS, begint almaar meer te lijken op een karikatuur van zichzelf, een ‘parvenu’, zoals Elio Di Rupo het lang geleden noemde. Zijn uitspraak in een interview met Dag Allemaal dat er niets fout mee is dat Walen liever van het leven genieten terwijl de Vlamingen altijd harder willen werken, is de schaamte voorbij. Dat dat dolce far niente alleen mogelijk is omdat jaarlijks 7 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië vloeit, zei hij er niet bij.

André Renard moet zich omdraaien in zijn graf. Wat heeft Wallonië gedaan met de autonomie waarvoor hij gestreden heeft? Van een stimulerend economisch klimaat is geen sprake.

Wel blijft Magnette de oude industrie van meer dan een halve eeuw geleden aanhalen als excuus en herhaalt hij de mythe dat de huidige transfers een compensatie zijn voor de Waalse solidariteit met het arme Vlaanderen in de negentiende eeuw. Professor Juul Hannes toonde overtuigend aan dat het Belgische fiscaal systeem altijd in het nadeel van Vlaanderen heeft gewerkt en dat er nooit transfers van Zuid naar Noord geweest zijn. Zijn bevindingen zijn nooit weerlegd.

Renard moet zich omdraaien in zijn graf. Wat heeft Wallonië gedaan met de autonomie waarvoor hij gestreden heeft? Van een stimulerend economisch klimaat is geen sprake. De werkzaamheidsgraad ligt in Wallonië 10 procentpunten lager dan in Vlaanderen. Zestig procent van de bevolking wordt betaald door de overheid. Het gewest balanceert op de rand van het faillissement.