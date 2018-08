Geef de obligatiemarkt haar vrijheid terug

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

De financiële crisis heeft de centrale banken ertoe aangezet voor miljarden aan overheids- en bedrijfsobligaties op te kopen, in krom jargon ‘kwantitatieve versoepeling’ genoemd. De markt van overheidsobligaties is de facto genationaliseerd. Centrale banken van ontwikkelde landen houden 20 à 30 procent van de uitstaande overheidsschuld aan en bepalen met hun volle gewicht het niveau van de lange rente. Het vrijemarktmechanisme is gebroken.

De centrale banken hebben nobele bedoelingen, maar die worden overstegen door de bijwerkingen van hun beleid. Met kwantitatieve versoepeling willen centrale banken de potentiële diepte van de crisis uitvlakken en tijd kopen voor politici om broodnodige saneringen door te voeren. Maar daardoor wordt het onderliggende probleem niet ten gronde aangepakt. Het legt de basis voor toekomstige en nog veel grotere crisissen.

Schermvullende weergave ©Lieven Van Assche

In de groeifase van de economische cyclus trekken stijgende activaprijzen speculatie en schuldfinanciering aan. Dat creëert een zelfbevestigende feedbackloop, die onvermijdelijk uitmondt in overdrijving. De overdrijving duwt de economie over de top en een recessie volgt. Laat men de economische cyclus begaan, dan wordt het teveel aan schulden uit het systeem geranseld via faillissementen van overheden, bedrijven en burgers. Het nadeel daarvan is de zware sociale impact van de oplopende werkloosheid. Maar het voordeel is dat de economie met een propere lei aan een nieuwe groeifase kan beginnen.

Zo was de situatie tot aan de Tweede Wereldoorlog. Het massale lijden door die oorlog, samen met alle andere calamiteiten van de eerste helft van de twintigste eeuw, was de aanzet tot een ethisch reveil. Om sociale redenen wilden de autoriteiten voortaan crisissen met alle middelen bestrijden en de centrale banken versterken. Zo gezegd zo gedaan, maar dat heeft er ook toe geleid dat de schuldgraad van de wereldeconomie gestaag is blijven oplopen. Dat maakt de economie fundamenteel kwetsbaar en dat doet de overheden, de centrale banken voorop, naar steeds extremere middelen grijpen om elke nieuwe crisis in te tomen.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Politici krijgen wat respijt om te saneren, maar kunnen nooit voluit gaan zonder een diepe economische crisis. En bij de overheden in Zuid-Europa nemen de massale interventies van de centrale bank de motivatie weg om het nodige te doen. De crisis van 2008 was een financiële crisis maar ook een demografische. De kosten van de vergrijzing zijn immens en het huidige saneringstempo is te traag om het probleem fundamenteel aan te pakken. Bij een onveranderd beleid doet de volgende crisis die van 2008 verbleken tot een theekransje. Wie de korte pijn niet wil, zal de lange krijgen.

Een andere bijwerking van kwantitatieve versoepeling is een onnatuurlijk laag renteniveau, dat financiële zeepbellen blaast in de obligatiemarkt, de vastgoedmarkt, de kunstmarkt, de markt voor oldtimers en die van private equity. In de markt van genoteerde aandelen is er nog geen zeepbel, maar weet dat de centrale bank van Japan al meerdere jaren Japanse aandelen opkoopt als onderdeel van haar kwantitatieve versoepeling. Mario Draghi heeft bevestigend geantwoord op de vraag of de Europese Centrale Bank daar ook toe bereid zou zijn.

Volgt op de nationalisering van de obligatiemarkt die van de aandelenmarkt bij de volgende crisis? Hoe ver kan je gaan in het verstoren van het marktmechanisme? Een te laag renteniveau houdt zombiebedrijven in leven en verzwakt zo de creatieve destructie. Het verarmt spaarders, haalt het rendement van de tweede pensioenpijler onderuit, en fnuikt een gezonde rendabiliteit van de financiële sector.

Onze toekomst zal er misschien hobbeliger uitzien, maar beter een hobbel dan een ravijn.

Je kan de centrale banken niet verwijten dat ze alle middelen binnen hun mandaat inzetten. Maar de vrijheidsgraden van dat mandaat zijn excessief geworden. Een overheid die schulden opstapelt die de centrale bank daarna opkoopt, zit in een perverse vestzak-broekzakoperatie en houdt zichzelf en de wereld voor de gek.