Geef ons vrijheid en verantwoordelijkheid

In deze pandemie moet de overheid vrijheid en verantwoordelijkheid met elkaar verzoenen.

Ik heb drie tieners in huis, twee zonen en een dochter. Elk van hen ondergaat de vrijheidsberovende maatregelen van de overheid op een andere manier. De oudste neemt al sinds het begin van de pandemie een stoïcijnse houding aan. Hij stelt veel vragen, maar blijft kalm en relativerend. Ik maak mij daar soms zorgen over. Zijn voornaamste uitlaatklep is het skatepark waar hij met zijn enkele vrienden regelmatig afspreekt. Het virtuele gebeuren is niet aan hem besteed.

Mijn dochter, de tweede in lijn, had het in het begin heel moeilijk, maar leeft nu vooral van surrogaatcontacten via de talrijke communicatielijnen waar haar generatie mee opgroeit. De groeiende huidhonger doet haar lijden. Als ouders kunnen we alleen twee paar schouders bieden om af en toe op uit te huilen en woorden die onzichtbare wonden moeten helen.

De jongste, die van zijn laatste jaar in het basisonderwijs hoort te genieten, trekt zich op aan elk efemeer contact tijdens de speeltijd en de extra turnlessen. Thuis zoekt ook hij via virtuele contacten soelaas voor zijn nood aan generatiegebonden sociale interactie.

Egoïsme

In mijn vriendenkring leeft de discussie over de nefaste uitwassen van een perfide vorm van individualisme, met name het toegenomen egoïsme. Dat leidt dan weer tot een alsmaar drastischer optredende overheid. De kostprijs daarvan moeten we als samenleving collectief betalen.

In 2007 schreef Wouter Beke, destijds nog ondervoorzitter en officieuze prefect van de Vlaamse christendemocratische curie, een bijtende kritiek op wat hij ‘een beschaafde vorm van het recht van de sterkste’ noemde. Individualisme als ultieme steen des aanstoots en de oorzaak van de maatschappelijk nefaste tendens van atomisering. Onlangs liet Beke in een interview in Het Belang van Limburg verstaan dat de pandemie de waarheid van zijn stelling bewijst. Een iPad is inderdaad geen waardig alternatief voor menselijk contact. En ja, langdurig telewerken zal zonder meer wegen op de sociale cohesie in een bedrijf en vergemakkelijkt niet noodzakelijk de samenwerking tussen collega’s. Precies uit die samenwerking put een bedrijf de kracht voor meer productiviteit.

Het blijft mij verrassen dat een regering waarin de liberale partijen mathematisch onmisbaar zijn een verregaande maatregel zoals de avondklok overeind houdt zonder empirische bewijzen voor het nut te kunnen voorleggen.

De moderne politieke theorie nam sinds de Verlichting het individu als vertrekpunt. Tegenwoordig volstaat het niet te zeggen dat je het individu erkent. Mensen ontlenen hun gevoel van waardigheid en geborgenheid ook aan een vorm van collectieve gewaarwording. Liberalisme blijft weliswaar een centrale premisse voor elke democratie waarvoor de vrijheid centraal staat. Net daarom blijft het mij verrassen dat een regering waarin liberale partijen mathematisch onmisbaar zijn een verregaande maatregel zoals de avondklok overeind houdt zonder empirische bewijzen voor het nut te kunnen voorleggen of een debat die naam waardig in het parlement toe te laten.

Knoet

Eigenlijk zegt onze overheid dat heel de samenleving onder de knoet van een avondklok moet omdat te veel mensen, door enkel aan zichzelf te denken, de veiligheidsregels niet (volledig) naleven. Maar een belangrijk psychologisch aspect van een gezonde democratie is de veronderstelling dat een groep van burgers bestaat die reflexief en verantwoordelijk is - en dat niet exclusief voor hun eigen belangen. Voer dat debat in de schoot van het parlement en betrek de volksvertegenwoordigers in de besluitvorming.

Mijn oudste zoon zit naast mij in de zetel, terwijl ik naar 'Terzake' kijk. De immer beheerste Steven Van Gucht blijft systematisch de nadruk leggen op de individuele verantwoordelijkheid. ‘Wat is vrijheid nog in deze tijd, papa?’, krijg ik voor de neus geschoven. ‘Vrijheid’, antwoord ik op dezelfde stoïcijnse toon als Van Gucht, ‘is je handel en wandel durven te beperken als je anderen ermee in gevaar brengt, om uiteindelijk zo je eigen vrijheid te vrijwaren’.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand in een volwassen democratie. Op basis van de hoge besmettingscijfers kan je je de vraag stellen of dat inzicht in alle geledingen van de maatschappij aanwezig is.

Fouad Gandoul

Politicoloog