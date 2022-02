Geen fait divers

Net nu Brussel na corona weer toeristen wil verleiden, deden gewelddadige incidenten op minder dan een kilometer van de Grote Markt elke promotiecampagne teniet.

Twee weken geleden werden twee personen neergeschoten aan de Papenvest. Een week later werd aan het Anneessensplein een molotovcocktail naar een politiepatrouille geslingerd. Beide voorvallen hebben alles met drugshandel te maken.

Dealers krijgen een steeds sterkere greep op ‘moeilijke’ Brusselse buurten. Dat is te zien rond het Noordstation, waar drugs en medicatie open en bloot worden verkocht. Het is al lang geen probleem meer van kleine boefjes. Het netwerk van de drugshandel is over grote delen van de stad verspreid. Dat bleek na een grootschalige politieactie in de Anderlechtse wijk Peterbos, die al jaren een kwalijke reputatie heeft. Nadien werden tot ver buiten Anderlecht arrestaties verricht.

Als niet wordt ingegrepen tegen drugsbendes, dreigt Brussel in een gevaarlijke spiraal van geweld terecht te komen.

Maar het geweld van vorige week is van een andere orde. De Papenvest is een wijk rond een groot aantal socialeflatgebouwen achter de trendy Dansaertstraat. In 2019 is besloten om ze volledig te renoveren. Dat is meer dan nodig, want de situatie is onhoudbaar geworden. Oudere bewoners durven hun huis niet meer uit als het donker wordt. De Papenvest is steeds meer een no-gozone, en daar maken dealers graag gebruik van. Dit keer was het speelplein van de buurt het theater van een afrekening tussen drugsbendes.

Vlak bij de Papenvest is een politiecommissariaat, maar dat sluit al om 16 uur. Criminelen komen niet bij van het lachen als ze dat horen. Zij weten dat het toezicht minimaal is. Ze riskeren niet veel en worden stoutmoediger. Een tijd geleden werd wat verder een dealer betrapt die zijn goedje verkocht, ook al op een speelplein. De drugs zaten verstopt onder de glijbaan.

De overheden hebben de evolutie van de drugshandel veel te lang genegeerd. Werkloze jongeren laten zich rekruteren door de bendes en verdienen zo veel geld. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) mag dan wel de dauphin geweest zijn van de pas overleden Freddy Thielemans, maar hij zal de woorden van zijn voorganger niet herhalen. Die deed een overval met oorlogswapens af als 'een fait divers'. Close liet zich deze zomer al bijzonder scherp uit na rellen in de Marollen waarbij agenten werden aangevallen.

Territorium

Daarom zette hij na de schoten bij de Papenvest extra nachtelijke patrouilles in. Maar het is bijzonder moeilijk om tegen goed georganiseerde bendes in te gaan. Als het hun te heet onder de voeten wordt, verdwijnen de dealers en betalen ze jongeren om hun territorium door intimidatie in handen te houden. Die geven duidelijke signalen: in een buurtparkje bij Anneessens wordt de verlichting systematisch vernield.

De jongen die een molotovcocktail naar de patrouille keilde, deed dat niet omdat hij verontwaardigd was over vermeend politiegeweld. Hij deed dat in opdracht, om te tonen wie de baas is in het centrum van Brussel.

De bendes gaven burgemeester Close vorig weekend lik op stuk. Op beelden van de politievakbond VSOA is te zien hoe een jonge Brusselaar een brandende molotovcocktail naar een politiewagen werpt. Dat gebeurde op de Lemonnierlaan aan het einde van de voetgangerszone.

De jongen die een molotovcocktail naar de patrouille keilde, deed dat niet omdat hij verontwaardigd was over vermeend politiegeweld. Hij deed dat in opdracht, om te tonen wie de baas is in het centrum van Brussel en agenten te waarschuwen dat ze gevaar lopen als ze tegen bendes ingaan.