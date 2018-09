Geen leven zonder groei

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Een conferentie in het Europees Parlement deze week stelt economische groei in vraag. Het uitgangspunt is dat de nadruk op groei de oorzaak is van allerlei maatschappelijke problemen, en dat we moeten nadenken over een systeem ‘post-groei’. Er wordt evenwel nogal snel voorbijgegaan aan het feit dat economische groei en vooruitgang essentiële pijlers zijn van ons samenlevingsmodel.

Bij dat model worden de jongste decennia terecht kanttekeningen geplaatst. Ongebreidelde groei die ten koste van het milieu gaat of gepaard gaat met onaanvaardbare ongelijkheid is nefast. Daarom worden via het beleid ook correcties ingebouwd op het vlak van milieubescherming, regelgeving en herverdeling.

Een klimaat zonder enige economische vooruitgang is ook nefast. Ons huidige samenlevingsmodel rekent op een zekere groei. De wijdverspreide wens van ouders dat hun kinderen het later beter hebben dan henzelf kan enkel op grote schaal gerealiseerd worden dankzij economische groei.

Ook in een enger economisch-financieel kader is groei essentieel in ons model. De verwachtingen rond loonstijgingen tijdens de carrière, toenemende bedrijfswinsten en rendementen op spaargelden steunen op groei. De dynamiek waarbij overheden, bedrijven en gezinnen schulden aangaan om te investeren of om een huis te kopen, steunt op de verwachting van groei die het makkelijker maakt om die schulden later terug te betalen.

Het publieke debat polariseert steeds meer en er wordt meer en meer gekeken naar allerlei populistische en extremere antwoorden. De oorzaak daarvan ligt op zijn minst ook gedeeltelijk in vertragende economische groei in de westerse wereld. Dat leidt samen met onder meer de technologische revolutie en de geopolitieke dynamiek tot onzekerheid.

Het antwoord daarop is niet om het idee van economische groei te laten vallen, maar om in te zetten op een sterkere gezonde economische groei. Innovatie en technologie moeten daarbij belangrijke motoren zijn. Makkelijk is dat niet, maar het alternatief zonder economische groei ligt nog veel moeilijker.