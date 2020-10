Geen oog voor Brusselse noden

De Vlaamse federale regeringsonderhandelaars hebben eens te meer uitgeblonken door een gebrek aan belangstelling voor Brussel.

In welke omstandigheden het regeerakkoord van De Croo is geschreven, is gekend. Wie opteert voor nachtelijk schrijfwerk, weet op voorhand dat er vaak zinnen in een tekst sluipen zonder veel betekenis, omdat er geen verplichtingen aan gekoppeld zijn.

En zo is het mogelijk dat met wat in het akkoord staat in Brussel niets zal veranderen. De minister-president krijgt wel meer bevoegdheden op het vlak van veiligheid. Bij grote en onverwachte problemen zou hij de zes politiezones coördineren. Maar van een fusie is nog altijd geen sprake, tenzij men een sibillijnse zin zo interpreteert: er staat dat een financieringsmodel ‘een optimale grootte van de politiezones’ zou stimuleren. Eerdere lekken hadden het over een vermindering van het aantal zones, maar daarover staat niets in het akkoord. De PS stelde het uitblijven van een eengemaakte politiezone openlijk voor als een overwinningstrofee.

Dat Brussel 1.600 wijkagenten extra krijgt, had gekoppeld kunnen worden aan een herschikking van het hele politiebeleid van de stad, met een centraal commando en een sterke werking in de wijken.

Daarmee is een groot momentum gemist, want Brussel krijgt er (terecht) een pak wijkagenten bij, liefst 1.600. Dat had gekoppeld kunnen worden aan een herschikking van het hele politiebeleid van de stad, met een centraal commando en een sterke werking in de wijken. Dat laatste gebruiken de Franstaligen steevast om een fusie van de zones af te wijzen. Dat argument had men nu eindelijk kunnen neutraliseren, maar van enige Vlaamse druk was blijkbaar niet veel sprake.

Als men het al zo moeilijk heeft om te spreken over een samenvoegen van politiezones, dan is het evident dat de Brusselse burgemeesters op beide oren kunnen blijven slapen. De vermindering van hun bevoegdheden en de hertekening van de gemeenten naar districten die aan het Gewest onderworpen zijn stuit nog altijd op een onverzettelijk Franstalig veto, waardoor efficiënt beheer ondergeschikt blijft aan partijpolitiek belang.

Ook de ‘hoge ambtenaar’ die Brussel heeft als would-be gouverneur mag aanblijven. Die heeft dezelfde bevoegdheden als de minister-president. Ik vrees dat geen van de Vlaamse onderhandelaars weet heeft van haar bestaan. En zo kan Brussel zich een dure doublure van de minister-president blijven permitteren, die er bij de vorige staatshervorming alleen gekomen is wegens politieke evenwichten.

Het is hoog tijd dat de logica doorbroken wordt die aan de grondslag lag van de spoorwegtunnel door de stad: dat men zowel in het Noord- als in het Zuidstation een trein kan nemen naar alle richtingen van het land, waardoor alle treinen altijd de hele Noord-Zuidverbinding moeten nemen.

En wat gedacht van wat in het akkoord staat over een ‘betere verbinding tussen de Brusselse stations, meer bepaald de connectie Noord-Zuid’? Op het eerste gezicht kan niemand iets hebben tegen die ambitie, maar wie de al jaren aanslepende discussie daarover gevolgd heeft, is op zijn hoede.

Het is niet eenvoudig de oververzadigde verbinding tussen de grootste drie hoofdstedelijke stations te verbeteren. De NMBS dringt al jaren aan op grote tunnelwerken. De Noord-Zuidverbinding is er indertijd alleen gekomen om pendelaars snel in en uit Brussel te krijgen. Dat de stad daardoor verminkt werd en de littekens zeventig jaar later nog altijd niet geheeld zijn, zou voor elke Brusselaar moeten volstaan om daar een onbespreekbaar breekpunt van te maken.

Het blijft bij algemeenheden op een moment dat Brussel meer dan ooit behoefte heeft aan een duidelijke visie.

Het is hoog tijd dat de logica doorbroken wordt die aan de grondslag heeft gelegen van de spoorwegtunnel door de stad: dat men zowel in het Noord- als in het Zuidstation een trein kan nemen naar alle richtingen van het land, waardoor alle treinen altijd de hele Noord-Zuidverbinding moeten nemen. Als de stations niet alle bestemmingen zouden bedienen - zoals in zowat alle grootsteden het geval is - zou er geen nood meer zijn aan een bredere spoorwegtunnel.

De Vlaamse onderhandelaars blonken eens te meer uit door een gebrek aan belangstelling voor Brussel. Het is bijzonder jammer dat er niet meer en vooral niet langer is nagedacht over wat hier echt nodig is. Nu blijft het bij algemeenheden op een moment dat Brussel meer dan ooit behoefte heeft aan een duidelijke visie. Een zoveelste gemiste kans.

Luckas Vander Taelen