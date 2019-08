Geen verre reizen meer

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun?

Mijn ouders gingen elk jaar op vakantie. Was het niet aan zee, dan in de Ardennen. Zo werden we opgevoed, geïndoctrineerd. Een generatie later deden we hetzelfde, naar Zuid-Frankrijk of Spanje met de auto, want de tgv was er nog niet en het vliegtuig was toch eerder voor de elite. Toegegeven, ik ging zelfs meerdere keren per jaar met mijn familie op vakantie naar de zon.

Even belangrijk als de vakantie waren de vakantieverhalen. En hoe goed men gebruind was, want dat was een onbetwistbaar bewijs dat men naar de zon was geweest. Hoe bruiner, hoe meer zon het lichaam had gezien. Tot de zonnebanken daarover twijfel zaaiden.

Maar de dwingende nood die elk jaar opkomt om een vakantiebestemming te kiezen is intussen een deel van ons DNA geworden.

De verplaatsingen zijn vaak minder plezant: urenlange files in een verzengende hitte omdat bijna alle vakantiehuizen verhuurd worden van zaterdag tot zaterdag, met de gekende dieprode dagen voor het verkeer tot gevolg.

Dankzij de goedkope vliegtuigreizen werden nog verdere bestemmingen bereikbaar en werd de vliegreis een alternatief voor de auto, tenminste als men niet te veel wijn en andere souvenirs mee naar huis wou nemen. De tgv werd een optie, vooral voor wie alleen of met twee op reis ging. Maar de jongste tijd moet je voor het instappen dezelfde veiligheidsprocedures doorlopen als voor een vliegtuig, want er is ook al eens een poging tot aanslag geweest op een trein.

Dat is voor mij een afknapper. Ik wil geen metaal op me dragen als ik door de detector moet omdat ik niet met mijn handen in de lucht en de benen open wil staan terwijl iedereen kijkt hoe een persoon met uniform me aftast. Dus gsm, portefeuille, bril enzovoort gaan mijn jas in, die ik in een bak op de lopende band door de detectiemachine laat gaan. Uiteraard doe ik mijn broeksriem uit. Dat is geen probleem, omdat ik nogal sportief gebouwd ben. Mijn broek zakt niet af. Het geeft alleen een eigenaardig gevoel.

Ook mijn schoenen gaan uit, want sommige gevoelige detectoren doen moeilijk over kwaliteitsschoenen. Bovendien is het vaak verplicht de schoenen uit te trekken. Daardoor mag ik niet vergeten eraan te denken als ik me de ochtend van mijn vertrek aankleed: controleren of er geen gaten zitten in mijn kousen. Stel je voor dat iemand ziet dat ik gaten in mijn kousen heb…

Ik ben de voorbije jaren niet meer op vakantie geweest in het buitenland. En wat stel ik vast? De zon is naar ons gekomen!

Ik pas dus al een tijd voor de tgv en voor het vliegtuig. Dat laatste uit principe, omdat vliegtuigen geen belastingen betalen op de brandstof die ze verbruiken. Dat is asociaal en concurrentievervalsend tegenover andere transportmiddelen. Milieuvervuiling moet serieus belast worden. De pijn in de portemonnee voelt iedereen.

De auto zie ik ook al niet meer zitten. Vroeger kon je nog eens goed doorrijden, de snelheidscontroles waren amateuristisch en niet voor buitenlanders bedoeld. Maar laatst kreeg ik een boete uit Nederland, drie dagen nadat ik op de snelweg 110 km per uur had gereden in plaats van de toegelaten 100. Sorry, maar mijn concentratievermogen is niet van die aard om dat soort marginale overtredingen te voorkomen.