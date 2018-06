Het moet een van zijn gloriemomenten zijn geweest. Filip Dewinter (Vlaams Belang) die onder de dekking van zijn onschendbaarheid in het parlement het n-woord gebruikt. Ongegeneerd. Het veroorzaakte wat deining op de banken en in de pers en het racistische woord werd uit de notulen van de zitting geschrapt. Maar dat maakt geen verschil en wist de blamage niet uit.

Het is tijd dat we nieuwe generaties allochtonen voor ons winnen, vooral met onderwijs, opdat ook de elite wat kleur krijgt.

Het grote probleem is niet de goedkope provocatie. Het is de zekerheid die Dewinter uitstraalde. Hij weet goed dat hij een sentiment verwoordt dat leeft in onze maatschappij. Hij is lang niet de enige die op dat nageltje hamert. Herman De Croo liet zich eerder ook al in die zin uit over de afkomst van de toekomstige burgemeester van Antwerpen. De liberaal verwoordde het weliswaar beschaafder en puur uit electorale overwegingen.

En dan heb je nog de Nederlandse demograaf Jan van de Beek, die zich afvraagt of de liberale democratie houdbaar is onder de invloed van de immigratie. Hij heeft berekend dat tegen het einde van de eeuw ruim de helft van de Nederlandse bevolking bestaat uit (afstammelingen van) immigranten. ‘Als de huidige trend doorzet, zijn er aan het einde van deze eeuw miljoenen inwoners die zich niet met Nederland identificeren. Het zal dan een heel ander land worden’, zegt hij.

De cijfers spreken hen echter tegen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ondergraaft bijvoorbeeld de idee dat er een acuut probleem is met massale immigratie naar Europa. Hij verwijst naar de sterke daling van het aantal immigranten in landen als Griekenland, Italië en Spanje sinds 2015.

Elite

De interculturele beweging Kifkif berekende dan weer dat het maar pover is gesteld met de aanwezigheid van mensen met een niet-westerse achtergrond in de Vlaamse elite. Exact 17 van de 523 topfiguren in onder meer banken, bedrijven en onderwijs zijn ‘gekleurd’. Dat is 3 procent, terwijl mensen met een migratieachtergrond 13 procent van de bevolking uitmaken.

Velen zijn bang de greep te verliezen op de manier waarop de maatschappij wordt geregeld, en dus ook hun leven.

Maar feiten zeggen niet altijd alles. Zeker niet als het gaat om het weerleggen van een heersend sentiment in een sterk gemediatiseerde samenleving, waar feiten en cijfers selectief hanteren gemeengoed is geworden. De onderliggende toon van dat sentiment is angst. Velen zijn bang de greep te verliezen op de manier waarop de maatschappij wordt geregeld, en dus ook hun leven.

Alsof een allochtone burgemeester zoveel anders zou zijn dan een autochtoon. Zou een Turkse burgemeester zich ontpoppen tot een Antwerpse variant van Erdogan? Gaat een Marokkaanse burgemeester van de Meir een halalzone maken? Zullen er met een Afrikaan aan het hoofd van de stad plots geen trams meer rijden? Onbeheerste angstgevoelens, die dan worden geprojecteerd op clichébeelden of radicale minderheden in de geviseerde gemeenschappen.

Spookbeelden

Het is niet aan moslims, Afrikanen, Aziaten of Anderen om die spookbeelden weg te nemen. Neemt een allochtoon afstand van extremistische uitwassen, dan doemt weer een ander spookbeeld op. Zo zagen sommige opiniemakers een teken van de zogenaamde sluipende islamisering van ons land in het advies van de Hoge Gezondheidsraad om de alcoholconsumptie terug te dringen. Tegen zulke waanbeelden is geen kruid opgewassen.

Neemt een allochtoon afstand van extremistische uitwassen, dan doemt weer een ander spookbeeld op.

Net zoals met de meeste angsten bestaat ook hier een grond. Een deel van de ‘gekleurde gemeenschap’ plooit zich volledig terug op identiteitsdenken of religieus fanatisme, of heeft zich te diep begraven in een verleden van kolonialisme en slavernij. Een groep die terrein wint omdat er nog altijd een grote kloof gaapt in het onderwijs, de tewerkstelling en de huisvesting.