Generatiewissel met problemen

De Duitsers zijn nog niet aan een generatiewissel in de politiek toe.

Bijna veertig jaar geleden was Duitslands succesvolste popduo niet uit de hitparade weg te slaan. Modern Talking scoorde wereldwijd met hits als: 'Brother Louie', 'Cheri cheri Lady' en natuurlijk 'You’re my heart, you’re my soul'. Goed voor zo’n 120 miljoen verkochte platen. Het wereldwijde spotlicht ging na 1987 uit voor het duo, maar bleef in Duitsland aan voor een van hen. Dieter Bohlen werd de machtigste man in de Duitse muziekindustrie. Elke muziekshow had Dieter in de jury. De bekendste, 'Deutschland sucht den Superstar' (DSDS), was Bohlen. Tot vorige week. Groot nieuws, Bohlen keert niet meer terug. De zender wil vers bloed en nieuwe gezichten.

Jogi Löw was als bondstrainer 14 jaar niet weg te denken uit het Duitse voetbalsprookje. Totdat het sprookje na het hoogtepunt in 2014 in een saaie herhaling van ongeïnspireerd voetbal veranderde en na een 7-1 tegen Brazilië eindigde met een 0-6 tegen Spanje. En eindelijk is het moment daar: Jogi neemt dit jaar afscheid. En velen zien hem graag gaan. Ze snakken naar een nieuwe start en frisse moed.

Anders dan de media en de CDU willen de Duitsers geen verandering in de politiek.

Angela Merkel is al 16 jaar bondskanselier. Door haar afwachtende houding werd ze aanvankelijk onderschat, totdat juist die houding Europa door de financiële crisis loodste. En leek haar rust aanvankelijk een zegen in de coronapandemie, dan veroorzaken de lang durende lockdown en het gebrekkige vaccinatiebeleid nu onrust. Ze neemt afscheid bij de verkiezingen in september. Haar partij snakt naar nieuwe gezichten en nieuwe kansen. Is 2021 het jaar van de grote nieuwe start in Duitsland, met frisse nieuwe gezichten?

De parallellen tussen muziek, sport en politiek gaan niet altijd op. Bij de aftrap van dit verkiezingsjaar wonnen de al jaren regerende politici Winfried Kretschmann (groenen) en Malu Dreyer (SPD). De CDU verloor en lijdt onder het chaotische vaccinatiebeleid en de voortdurende lockdowns. Het schandaal van uit de pandemie financieel profijt trekkende CDU-parlementsleden kost eveneens stemmen. Maar er is meer. Anders dan de media en de CDU willen de Duitsers geen verandering in de politiek. De 'Amtsbonus' was groot bij de deelstaatverkiezingen en zou ook in september groot zijn als Angela Merkel op het stembiljet zou staan. Niet zo. En dat is het grootste probleem voor de CDU.

Als de val van de CDU aanhoudt, lijkt zelfs een nieuwe regering zonder de CDU mogelijk. Dat zou schrikken zijn.

De CDU zal haar kanselierskandidaat voor de verkiezingen snel moeten aanduiden. Met het grote verlangen van de Duitsers naar continuïteit en bekendheid lijkt de weg vrij voor de Beierse minister-president Markus Söder (CSU). Of hij het verlies van de Merkel-bonus kan opvangen, is onzeker. Als de val van de CDU aanhoudt, lijkt zelfs een nieuwe regering zonder de CDU mogelijk. Dat zou schrikken zijn. Want anders dan in de muziek en de sport lijken de Duitsers nog niet klaar voor een CDU zonder superstar Merkel.

Het worden spannende maanden. Löw wil nog eens op het EK schitteren. Merkel moet nog eventjes de coronacrisis oplossen. En op de achtergrond herinnert Bohlen aan oude tijden: 'You can win if you want'.