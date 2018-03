Geroep op café is nog geen maatschappelijk debat

‘Organisatie bezwijkt onder maatschappelijke druk.’ Het is een uitdrukking die de jongste tijd steeds vaker voorkomt.

Peter De Keyzer managing partner Growth-inc.

Denk aan de Belgische voetbalbond, die breekt met de schrijver van het WK-lied. Drukkingsgroepen gebruikten sociale media om druk te zetten op de sponsors van de Rode Duivels. En die sponsors wrongen de arm van de voetbalbond om.

Of denk aan ING. De eigenaars van de bank - in casu de raad van bestuur - besloten de CEO een loonsverhoging te geven, maar hoewel alleen zij die beslissing horen te nemen, kwamen ze erop terug na rumoer op de sociale media en in de politiek. Ook was er de hetze tegen de jonge internetredacteur bij de VRT, die voor ze die job kreeg felle antirechtse tweets had verstuurd. Die werden gebruikt als munitie in een aanval op haar nieuwe werkgever. Na enkele dagen mediastorm ging de VRT uiteindelijk niet in op de roep tot ontslag.

De sociale media worden steeds vaker een medebeslissingsorgaan. De tornado’s van meningen die erop worden verspreid - van steun tot haat - beuken in op zowel de politiek, bedrijven als organisaties na een beslissing, maatregel of nieuw beleid. Voor drukkingsgroepen is het zo veel makkelijker geworden een thema op de publieke agenda te zetten. Dat biedt veel voordelen. Zo was er #bringourgirlsback, waarbij Michelle Obama aandacht vroeg (en kreeg) voor het lot van door Boko Haram ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes.

Maar de sociale media houden ook een groot gevaar in voor de reputatie van bedrijven, de politiek en de maatschappij. Als de megafoon groot en luid genoeg is, kan zelfs een minuscule actiegroep een groot bedrijf of een politicus op de knieën krijgen. We dreigen af te glijden naar een activist-ocratie: wie het hardst roept en het best kan dreigen met een grote mediastorm, krijgt zijn gelijk. Het is maar de vraag op welke grond activisten een stem verdienen in heel wat beslissingen.

We hebben nu in België al politici die beleid lijken te voeren aan de hand van the flavor of the day op de sociale media. Dat is alles wat beleid niet hoort te zijn. Het hoort te gaan over de langere termijn en over weloverwogen beslissingen die worden uitgelegd en verdedigd. Beslissingen die heel vaak achter de schermen en zelfs zonder veel transparantie tot stand komen. Dat staat haaks op hoe sociale media functioneren. Elke click, like, share, open, swipe of send levert ons per onmiddellijk een verslavende shot dopamine. Dat is niet hoe bedrijven of landen beleid horen te voeren. Beleid hoort niet bepaald te worden door een maatschappelijke dopamineverslaving - wel door studies, discussies en maatschappelijke debatten.

Wat is overigens een maatschappelijk debat? Het moet over veel meer gaan dan wat geroep tussen activisten. Sociale media genereren vaak veel lawaai, het is maar de vraag of er ook veel inhoud aanwezig is. Een beetje zoals in een café een uur voor sluitingstijd. Geen enkele politicus of bedrijfsleider zou het in zijn hoofd halen ‘een discussie in een café een uur voor sluitingstijd’ te verwarren met ‘een maatschappelijk debat’. Laat ons dat dan ook niet doen met de sociale media.