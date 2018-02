Gezondheidszorg kan en moet efficiënter

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest.

Het UZ Leuven kreeg vorige week heel wat kritiek over zich heen na het uitlekken van zijn op zijn zachtst gezegd ongelukkige beleid om operaties van patiënten in eenpersoonskamers te laten uitvoeren door professoren en andere door assistenten. Dergelijke kritiek is eerder zeldzaam. Doorgaans zijn de Belgen heel tevreden over de gezondheidszorg. Die is met ruime voorsprong de openbare dienst waarin de Belgen het meest vertrouwen hebben. Toch is de werking van onze gezondheidszorg verre van optimaal, en moet die op termijn noodgedwongen grondig bijgestuurd worden.

In België geven we vrij veel uit aan gezondheidszorg, in totaal iets meer dan 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of zo’n 45 miljard euro. We krijgen daar ook kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor terug. Te zelden wordt evenwel de vraag gesteld of we er voldoende voor terugkrijgen.

De kwaliteit van de gezondheidszorg is niet makkelijk in één indicator uit te drukken. Met een combinatie van indicatoren kan wel een inschatting gemaakt worden. Een internationale vergelijking over een waaier van indicatoren, zoals levensverwachting, gezonde levensjaren, kindsterfte, verloren levensjaren en gezondheidsinschatting, suggereert dat de Belgische gezondheidszorg gemiddelde resultaten aflevert. Maar wel tegen een hoger dan gemiddelde kostprijs. In de groep van klassieke industrielanden zitten 15 landen die voor eenzelfde of zelfs lagere kostprijs een hogere kwaliteit van gezondheidszorg afleveren.

De internationale vergelijking suggereert dat ook in België de gezondheidszorg een pak efficiënter moet kunnen. En dat zal nodig zijn ook. De uitgaven voor gezondheidszorg zullen de komende jaren alleen maar meer onder druk komen. De vergrijzing resulteert in heel wat extra gezondheidsuitgaven. Daarnaast is de technologische ontwikkeling een onzekere factor. Die ontwikkeling maakt allerlei fantastische nieuwe behandelingen mogelijk, maar lijkt voorlopig vooral kostenverhogend te zijn. Volgens de recentste raming van de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen de jaarlijkse gezondheidsuitgaven vanaf 2040 2,2 procent van het bbp hoger liggen dan vandaag. In euro’s van vandaag komt dat neer op bijna 10 miljard. Die extra uitgaven voor gezondheidszorg komen boven op andere ‘noodzakelijke’ extra uitgaven zoals pensioenen, infrastructuurinvesteringen, defensie, eventuele verdere lastenverlagingen.

De extra gezondheidsuitgaven moeten de komende jaren grotendeels in de sector opgevangen worden door de efficiëntie op te krikken. Dat kan, zoals de voorbije jaren gebeurde, via een jaarlijks terugkerende besparingsoefening, die de werking in de sector op termijn onvermijdelijk in het gedrang brengt. Er kan beter werk gemaakt worden van een grondige herstructurering van de gezondheidszorg. Die moet gericht zijn op het op een efficiënte manier realiseren van betere gezondheidsuitkomsten voor de hele bevolking. Dat vereist onder meer dat veel meer ingezet wordt op preventie, dat de verschillende zorgniveaus veel beter gaan samenwerken en dat het overaanbod in de ziekenhuizen afgebouwd wordt.

Om enige kans op succes te hebben, moet elke hervorming hoe dan ook vertrekken van het bijsturen van de financieringsstructuur. Dat botst voorlopig op politieke barrières en uiteenlopende belangen in de sector, maar wordt op termijn door de financiële realiteit onvermijdelijk.