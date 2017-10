Giftig cadeau

Sinds de Franse verkiezingen zit het weer mee in de eurozone. De al goed draaiende economie draait nog beter en de internationale twijfelaars is de mond gesnoerd. De euroscepsis van begin dit jaar is vervangen door euroforie. Na de Duitse verkiezingen lijkt eindelijk de politieke stabiliteit er om de eurozone te verdiepen. Een misvatting. Deze ‘window of opportunity’ zal niet of nauwelijks opengaan.

De voorstellen van Wolfgang Schäuble jagen Parijs de boom in.

De geluiden uit Berlijn zijn weinig reden tot optimisme. Met zijn non-paper over het hoe het verder moet met de eurozone heeft de Duitse ex-minister van Financiën Wolfgang Schäuble zijn Europese collega’s een giftig afscheidscadeau gegeven.

Zijn voorstellen jagen Parijs de boom in. Geen eurobonds, geen eurozonebegroting, geen transfers. Berlijn wil de meer integratie beperken tot een sterker Europees noodfonds (ESM) dat meer controle heeft over nationale begrotingen, dat mee kan helpen banken te herkapitaliseren en staatsschulden kan herstructureren als een land noodhulp vraagt. En dat opgebouwd is en geleid wordt door een Duitser.

Helaas is dit minimale antwoord op de Franse voorstellen meteen het verwachte maximum in de net begonnen onderhandelingen voor een Duitse coalitie. Het zijn ook voorstellen die al opgenomen zijn in het nog verse Nederlandse regeerakkoord.

Hoop

Voorstellen die haaks staan op die van Emmanuel Macron, maar geen ramp voor de eurozone. Ze bouwen voort op de resultaten van de voorbije zeven jaar: een voltooiing van de bankenunie om de vicieuze cirkel tussen banken en overheden te breken, een noodfonds dat landen tegen voorwaarden leningen geeft en een deelname van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overbodig maakt, en flexibele regels voor het Stabiliteitspact die landen de mogelijkheid geven om in een recessie te stimuleren in plaats van te bezuinigen.

Deze eurozone zou geen monetaire unie van volledige solidariteit zijn, maar meer een huwelijk met boedelscheiding.

Deze eurozone zou geen monetaire unie van volledige solidariteit zijn, maar meer een huwelijk met boedelscheiding. Economische groei komt van structurele hervormingen en een betere verdeling van kapitaal en investeringen over de verschillende landen. In theorie. In de praktijk is het vooral inzetten op de hoop. Want in deze set-up blijft het risico van een ‘break-up’ of een ‘exit’ bestaan.

Angela Merkel weet dat ze Macron na zijn voorstellen tegemoet moet komen. Het project Europa en eurozone zal niet door Duitse hand de nek worden omgedraaid. Maar op nieuwe kansen of ideeën van Duitse zijde is het wachten. De ‘window’ blijft dicht.