Goed voor jou!

Vlamingen hebben minder respect en bewondering voor ondernemers dan het Europese gemiddelde.

Marion Debruyne decaan Vlerick Business School

Coolblue-CEO Pieter Zwart stuurde vrijdag via LinkedIn een kort bericht de wereld in. Trots was hij. De beginbaas, zoals hij zichzelf noemt, had mooie resultaten voor 2017 mee te delen. Met een sterke groei van 38 procent is Coolblue voor het eerst over 1 miljard euro omzet gegaan. Dat combineert het bedrijf met een grote klanten-tevredenheid. Het geeft intussen werk aan 3.500 mensen. Via een video deelde Pieter Zwart zijn blijdschap daarover.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

Eens kijken naar de reacties op het bericht. Commentator 1 vindt dat de winstgroei toch wel mager uitvalt tegenover de omzetgroei. Commentator 2 zou het pas echt mooi vinden als Coolblue ook met elektrische voertuigen zou leveren. Commentator 5 wil even afspreken dat er volgend jaar naast een recordomzet ook een sterk groen rapport voorligt. Commentator 6 heeft gemengde gevoelens bij de resultaten. Want wat met de sympathieke middenstanders die de doodsteek krijgen door online shops?

Commentator 7 vindt een NPS van 66* blijkbaar nog niet hoog genoeg, en merkt op dat de maatregelen om iemand tevreden te stellen bij een klacht toch zeer beperkt zijn. Nog wat verder scrollen en je vindt ook nog de opmerking dat trots zijn niet gepast is. Nee, Zwart moet dankbaar zijn. Gelukkig krijgen er verder toch nog wat mensen het over de lippen om Coolblue te feliciteren.

Tja, hoge bomen vangen veel wind. Het spreekwoord komt ergens vandaan. Maar het lijkt op ondernemers wel heel erg van toepassing te zijn. In Nederland, maar ook bij ons. Vlamingen hebben minder respect en bewondering voor ondernemers dan het Europese gemiddelde, blijkt uit eerder onderzoek van Vlerick. Slechts 54 procent van de Vlamingen vindt dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen een hoge status en veel respect genieten. Behalve in Japan is de statusperceptie over ondernemers nergens in de wereld structureel zo laag. Je moet blijkbaar wel gek zijn om boven het maaiveld uit te willen komen.

De dag na het bericht van Coolblue lees ik in De Tijd de oproep van Stefaan Michielsen om hoger te mikken. Ook al beweegt er veel in het ondernemerslandschap, de ambitie om echt grote internationale bedrijven uit te bouwen ontbreekt. Dat blijkt ook uit de Rising Star Monitor die Vlerick samen met Deloitte uitbrengt. De recentste resultaten tonen aan dat de groeiambitie bij Belgische start-ups vrij laag is. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven zegt eigenlijk niet de bedoeling te hebben te groeien. Misschien zou die ambitie al groter zijn als ze op wat meer applaus konden rekenen.

Ondernemers nemen risico. Met hun eigen middelen en die van anderen, zonder zekerheid op succes. En ze nemen verantwoordelijkheid. Voor hun eigen loon, en dat van hun werknemers. Voor elke Pieter Zwart zijn er tientallen anderen die er niet in slagen hun droom te realiseren. Maar falen is zo mogelijk nog een groter taboe dan pronken met succes.

‘Good for you!’ Het is de standaardreactie van Amerikanen op het succes van een ander. Soms is het een dooddoener à la ‘have a nice day’. Maar ik wou dat we er hier wat meer in slaagden die woorden over onze lippen te krijgen.

Je bent erin geslaagd een onderneming uit het niets uit de grond te stampen? Dat heeft in eerste instantie jezelf, maar ook je investeerders en je werknemers geen windeieren gelegd? Weet je wat? Laat ons er dan eens in slagen daar maar drie woorden commentaar op te hebben. Heel eenvoudig: goed voor jou!