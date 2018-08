Goed voor niets

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Ik had eerst geen zin om een Prullenmand te schrijven. Er was toch niets waar ik me aan ergerde? Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer materiaal ik vond. Je kan in ons land geen schenking aan een goed doel geven of je wordt overspoeld met domme stylo’s, stickertjes met je adres of de goedkoopste plastic brol uit China om je te overtuigen nog meer geld te geven. Bij mij hebben die brolspullen het tegenovergestelde effect. Ik geef geen geld meer aan goede doelen die me dat soort onecologische nonsens sturen. Het aantal goede doelen waar ik nog aan kan schenken, slinkt helaas zienderogen.

Schermvullende weergave ©Tom Verbruggen

Andere voorbeelden zijn de ellendige veiligheidsbriefing in het vliegtuig, waar niemand naar luistert omdat iedereen ondertussen weet hoe je een stoelriem dichtklikt. Of de vorming voor begeleiders van de rijschool, waar ik drie uur naar een saaie rij-instructeur moest luisteren voor ik mijn dochter mocht leren rijden. We hadden dat net zo goed met een online testje kunnen doen.

Uit de vloedgolf die naar boven borrelde, heb ik uiteindelijk de parel van mijn prullenmand gekozen: dat ellendige ‘goed voor volmacht’ mag van mij direct naar de verdoemenis.

Het volmachtenseizoen is net achter de rug. Al die vennootschappen die hun jaarvergadering in juli zetten - dan hebben ze tijd genoeg gehad om de jaarrekening op te maken - en waar niemand opdaagt op de algemene vergadering. Iedereen stuurt zijn volmacht.

Ik investeer nogal graag in start-ups, dus dit jaar was een feest van volmachten. ‘Zou je dit willen ondertekenen en terugmailen?’, vroeg de CFO van een start-up. ‘En kan je me het origineel opsturen, want de notaris wil het echte papier zien.’ Echt? In 2018? We kunnen zogezegd een huis per e-mail kopen, maar de notaris ‘wil graag het echte papier zien’? Het is een schande.

Niet alleen moet ik die stomme volmacht eerst uitprinten, ik moet hem ook paraferen met een krabbel waarvan eerlijk gezegd niemand weet wie welke paraaf heeft gezet. Maar het ergste is dat ik niet gewoon mijn handtekening mag zetten. Ik moet eerst ‘goed voor volmacht’ voluit op het papier schrijven. Elk jaar wordt dat erger en erger.

Ik heb leren schrijven met een pen in de lagere school. Toen had ik een knobbeltje op mijn middelste vinger van het vele schrijven. Dat knobbeltje is er al lang af. Ik schrijf nooit meer iets met een pen, dus als ik dan ‘goed voor volmacht’ op papier moet schrijven, voluit, dan lijkt het alsof een of andere kleuter iets geschreven heeft op zijn eerste nieuwjaarsbrief. Als die nog bestaat in 2018.

Daarna moet ik het document scannen, doormailen naar mijn CFO, en dan nog eens op de post doen, zodat Bpost ocharme ook nog iets verdient, zodat het op tijd bij de notaris is ‘omdat die graag het echte papier ziet’.

Bij een kapitaalverhoging waar je soms een stapel papier moet paraferen en tekenen voel ik me in een sketch van Monty Python. Het notariaat zit me waarschijnlijk stiekem ergens uit te lachen met een soort notariaat verborgen camera.

Er zijn andere, betere notarissen. Ik vind dat we moeten weten welke dat zijn. Elke notaris zou een digitale rating moeten krijgen. Een vijfsterren digitale notaris is mee met zijn tijd. Daar kan je een volmacht elektronisch ondertekenen, met de app Itsme bijvoorbeeld. Daar kan je een huis kopen met een e-mail. Daar kan je mee online afspreken. Daar kan je mee chatten en daar moet je niet in elkaar krimpen van de ecologische ramp die al dat papier en inkt veroorzaken. Dat mogen ze trots aan hun muur hangen: ‘Ik ben een vijfsterren digitale notaris en ik ben mee met mijn tijd.’

Maar die oude, analoge anti-digitale notarissen, de éénsterren digitale triestigaards van de vorige eeuw, moeten als een teken van schande hun schamele ster afficheren als teken van analoge achterstand. De Federatie van Notarissen moet elk jaar een list-of-shame publiceren van de meest trieste analoge notarissen, zodat we die kunnen ontwijken.