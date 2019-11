Google gaat achter uw gezondheid aan

Met Fitbit koopt Google veel meer dan fitnessbandjes: een ticket tot één van de grootste en snelst groeiende markten ter wereld.

Google koopt Fitbit. De wearable-maker populariseerde het schuldgevoel dat je hoort te hebben als je op het einde van de dag geen 10.000 stappen hebt gezet. Kwatongen beweren dat Google achter Fitbits data gaat om nog gerichter te kunnen adverteren. Ik denk dat niet. Ten eerste heeft Google al heel wat data over uw handel en wandel op basis van producten zoals Google Maps, Chrome, Gmail, Android-smartphones en Google Search. Het loont wellicht niet om 2,1 miljard dollar te betalen om nog meer consumentendata te verzamelen. Ten tweede heeft Google gezegd dat het de Fitbit-data niet zal gebruiken voor zijn advertentiebusiness.

Waarom koopt Google Fitbit dan wel? De smartwatchmaker is van strategische waarde voor een onderbelichte ambitie van Google: een kampioen worden in gezondheidszorg, een groeiende sector waarin jaarlijks een slordige 8 biljoen euro wordt uitgegeven. In de voorbije decennia werd het revolutionaire belang van data en digitale technologie in de gezondheidszorg steeds duidelijker. Artificiële intelligentie (AI) kan tumoren identificeren via medische beeldvorming, grootschalige data-analyses op patiëntengegevens brengen nieuwe inzichten aan, en data helpen bij het selecteren en doseren van medicatie. Maar ook in de genetica of in de werking van ziekenhuizen is digitale technologie niet meer weg te denken.

Veroudering

Google begrijpt dat het een sleutelrol kan spelen. De zoekmachine alleen al verwerkt een miljard gezondheidsvragen per dag. Moederbedrijf Alphabet richtte twee bedrijven op die gewijd zijn aan gezondheid. Verily past AI toe om ziektes te bestrijden en werkt samen met onder meer Novartis en Pfizer om klinisch onderzoek te innoveren. Calico wil veroudering en, als het even kan, de dood zelf tackelen.

Fitbit, de nieuwste telg in de Alphabet-familie, is ook een gezondheidsbedrijf. Het kon zich ontpoppen van een modieuze stappenteller tot een business-to-businessplatform. We kennen het bedrijf vooral van de hardware die het aan consumenten verkoopt, maar in de luwte bouwde Fitbit aan een ecosysteem waarin het werkgevers, verzekeraars, medische bedrijven en onderzoekers betrekt. Zulke dataplatformen zijn de toekomst van de medische wereld. Er zit nog enorm veel data opgesloten in patiëntendossiers, laboratoria, medische toestellen, in de hoofden van artsen en gewoonweg in onze lichamen. Digitaliseren is een eerste stap, de data connecteren in platformen een revolutionaire tweede. De derde stap? AI natuurlijk.

De omzet van Fitbit mag dan dalen, de strategische waarde van het bedrijf is niet gering. Dat verklaart wellicht waarom Google een premie van 71 procent voor het bedrijf neertelde boven op de beurswaarde.

Piercings met sensoren

Er is natuurlijk scepsis. Wearables werden aanvankelijk over het paard getild met verhalen over chips in onze jeansbroeken, piercings met sensoren en geconnecteerde tandenborstels. Die toekomst is uitgebleven, maar ondertussen is de Apple Watch een doorslaand verkoopsucces en joggen we niet meer zonder tracker.

Nog boeiender is dat wearables nieuwe data over onze gezondheid ontginnen die medisch interessant zijn. Er worden wearables gemaakt voor valdetectie, om de bloeddruk te meten, om het glucosepeil op te volgen... Zulke toestellen kunnen klinische tests aanzienlijk verbeteren en patiënten helpen om bijvoorbeeld het gebruik van medicatie te kalibreren, nieuwe gewoontes aan te leren of zorg op maat te krijgen.

Vandaag zien we nog maar de kiemen van de lotsbestemming van de gezondheidszorg: datagedreven en ‘geplatformiseerd’. Er wordt getest en verkend, maar de medische sector is nog erg verknocht aan de oude praktijken en systemen. Google zou wel eens de bal in het kegelspel kunnen zijn.