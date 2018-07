Gooi de consultant op tijd in de prullenmand

Het ondernemerschap in Vlaanderen kent een mooie groei. Na elk bezoek bij Voka krijgen we weer hoop dat de economie aanzwengelt en dat er heel wat bedrijven grote ambities hebben om te groeien. De Trends Gazellen vliegen met rasse schreden vooruit, dromend van de top.

Die sterke groei kent ook een pittige uitdaging: organisaties merken dat je plots moet managen. Hoe meer medewerkers en filialen er ontstaan, hoe meer geregel en gedoe. Hoe los je dat op zonder aan het infuus van een knappe consultant te gaan hangen die elk lastig klusje klaart?

Schermvullende weergave ©rv

Bedrijven die sterk groeien, dagen vooral het leiderschap ferm uit. Alles flitst met een grote snelheid voorbij. Orders die binnenkomen. Klanten met specifieke vragen. Dilemma’s over investeringen. Voor het eerst wordt het duidelijk: ‘Shit, ik kan als zaakvoerder niet alles meer doen en controleren.’ Misschien was het net de passie van de zaakvoerder om met de materie en de inhoud bezig te zijn. En nu gaat dat minder vlot. De communicatie in het bedrijf wordt ingewikkelder en iedereen wordt een beetje hoorndol van de administratie, die recht evenredig lijkt te groeien met de omzet. Net dan, wanneer alles tolt en draait, is het ideale moment om stil te staan. Een spiegel voor te houden en te kijken met wat je nu in godsnaam alle dagen bezig bent.

Heel wat organisaties ­raken op een merkwaardige manier verslaafd aan consultancy

Gazellen die snel groeien, kunnen namelijk ook wel eens tegen een boom knallen. Hoe knal je tegen een boom? Heel eenvoudig, door te blijven doordraaien zonder dat je doorhebt wat er op je weg aanwezig is. Dit is het voornaamste moment waarop wij het nuttig vinden een consultant in de arm te nemen. Een soort tankstation op je weg naar de top. De consultant laat je organisatie even op adem komen en kijkt ondertussen welke bagage je allemaal meeneemt.

Je zult merken dat je door de tijd heen heel wat nutteloze dingen hebt verzameld. Onderzoek over werkbaar werk suggereert dat gemiddeld liefst 34 procent van het werk dat we dagelijks doen zinloos is. Structuren, processen en systemen die we meezeulen van vroeger, maar die niets opleveren. We vergeten daar ook over te communiceren. Je zit dan op het einde van de rit met weliswaar een grote firma, maar vol met wat wij ‘dinosaurussen’ noemen. Prehistorische gedrochten die het management een zwaar hoofd geven.

Wanneer de gazelle de consultant inroept op haar reis en in dat figuurlijke tankstation opnieuw de gps heeft goed gezet, is het belangrijk om afscheid te nemen. Daar wringt vaak het schoentje. Heel wat organisaties raken op een merkwaardige manier verslaafd aan consultancy. Het is een soort pilletje om de problemen op te lossen. En als je een goed gevoel hebt bij die pilletjes, dan zit je voor je het weet met een schijnzelfstandige in je bedrijf.

Niet doen. Consultants zijn vooral nuttig om je kort en krachtig een boost te geven en een frisse wind te doen waaien. Als ze jaren blijven hangen, worden ze een deel van het meubilair, waardoor je bedrijf het tankstation mist en misschien iets verderop alsnog tegen een boom knalt.