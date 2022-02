Groeivooruitzichten zijn verontrustend mager

Je zou hopen dat de erg magere groeivooruitzichten voor België eindelijk aanzetten om echt iets te doen aan de hindernissen die onze groeimogelijkheden belemmeren.

De nieuwe vooruitzichten van de Europese Commissie brachten vorige week een pijnlijke verrassing: voor 2022-2023 verwacht de Commissie voor België de laagste economische groei van heel Europa. Dat werd in sommige hoeken vlot weggezet als louter het gevolg van de sterke groei in 2021. Toch lijkt er meer aan de hand.

We zijn op weg naar het grootste begrotingstekort van Europa, wat samen met onze relatief zware vergrijzingsfactuur suggereert dat er jaren van budgettaire inspanningen zitten aan te komen.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou de groei van de Belgische economie in 2023-2026 uitkomen op gemiddeld 1,4 procent per jaar, bij de laagste onder de industrielanden. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) raamde het Belgische groeipotentieel recentelijk zelfs op een opmerkelijk magere 1,1 procent. Dat soort ramingen zijn notoir moeilijk, maar er is toch een beeld van een economie met een te beperkt groeipotentieel.

Verschillende factoren ondermijnen onze groeimogelijkheden. België wordt harder getroffen dan de meeste andere landen door de krapte op de arbeidsmarkt, en de nieuwe arbeidsdeal zal daar weinig aan veranderen. Alleen in Tsjechië ligt de vacaturegraad nog hoger dan in België.

Daarnaast zit de kwaliteit van ons onderwijs al enige tijd in dalende lijn en presteren we opmerkelijk zwak voor levenslang leren. We zijn ondertussen ook op weg naar het grootste begrotingstekort van Europa, wat samen met onze relatief zware vergrijzingsfactuur suggereert dat er jaren van budgettaire inspanningen zitten aan te komen.

Starters

Ondanks de hoge overheidsuitgaven dragen we toch ook de gevolgen van decennialange onderinvestering door onze overheden, wat zich vertaalt in een ontoereikende publieke infrastructuur. Verder is er door een overmatig afschermende regulering in bepaalde sectoren te weinig concurrentie. Dat ligt mee aan de basis van de relatief beperkte startersdynamiek in onze economie.

Het goede nieuws is dat we al die hindernissen kunnen aanpakken met structurele hervormingen en door te leren uit de succesrecepten in onder andere de Scandinavische landen. Het frustrerende nieuws is evenwel dat dat niet of amper gebeurt (met mini-ingrepen), en dat het window of opportunity om daar in deze legislatuur nog iets aan te doen niet meer zo heel lang openblijft.