Groen gewetensmoment

De Duitse groene golf helpt de CDU uit de droom dat de kanselier van nature uit CDU-huize komt.

Mijn tante op gezondheidssandalen had op mijn vader het effect van een rode lap op een stier. Op de verjaardag van mijn oma hoorde je boven het tikken van de taartvorkjes vooral hun ruzie over naïeve wereldverbeteraars versus harteloze kapitalisten. Inmiddels is de aantrekkelijkheid van de groenen enorm gestegen en is de partij economisch salonfähig geworden.

De Duitse groenen krijgen meer gratis airtime dan alle andere partijen samen.

De groenen zijn de politieke partij van het uur in Duitsland. Volgens peilingen zouden ze bij verkiezingen voor het eerst de grootste partij zijn, nog voor Angela Merkels CDU. Wat een succes voor een partij die in de eerste twintig jaar van haar bestaan moeite had om de 5 procentkiesdrempel te halen en sinds de jaren 2000 bij nationale verkiezingen slechts één keer meer dan 10 procent van de stemmen kreeg. De Duitse media raken er niet over uitgepraat. De groenen krijgen meer gratis airtime dan alle andere partijen samen.

Wat is de verklaring voor de opmars van de groenen?

1) Duitsers zijn vooral eenthemakiezers. Klimaat is nu het dominerende thema. Net zoals het enkele jaren geleden de vluchtelingen waren of daarvoor de oorlog in Irak of de noodzaak van economische hervormingen. Partijen die de lotto winnen met het juiste thema van de dag profiteren enorm.

2) Wellicht zijn de groenen nog steeds een groepje ‘vegetarische wereldverbeteraars in Birkenstock-sandalen’ (citaat van mijn definitief niet-groene vader), maar dat is inmiddels wel de lifestyle van veel stedelijke jongeren. Daardoor hebben de groenen een enorme aantrekkelijkheid voor jongere (in Duitsland onder 50 jaar) kiezers.

3) Kiezers die zich niet meer thuis voelen bij historische partijen als de CDU of de SPD zien de groenen als een alternatief, waar hun stem beter tot haar recht komt dan bij typische protestpartijen zoals de AfD.

4) Een gewetensmoment, door politiek voor idealen te stemmen die de kiezer thuis in zijn dagelijks gedrag maar moeilijk verwezenlijkt.

5) Politiek Duitsland is aangekomen in Europa. Politieke hypes, de opkomst van extremen en het einde van de volkspartijen stoppen niet meer bij de Duitse grens.

Hype of blijvertje? De groene golf leidt tot onrust bij de CDU. Die partij is ontwaakt uit de droom dat het een Duitse natuurwet is dat de bondskanselier van CDU-huize is. De naadloze overgang van Merkel naar Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) wordt door de groenen en de snelle val van AKK bij de kiezers en de partijleden gedwarsboomd.