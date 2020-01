Groene ongehoorzaamheid

Er beweegt wat in mijn streek Klein-Brabant, een nog relatief groene plek, geprangd tussen de Schelde, de Rupel en de A12. Het is de bakermat van The Phantom Tree Company, een groep ‘spookplanters’ die ’s nachts bomen planten op stukjes verloren terrein. Recentelijk zag ook een initiatief het licht dat de jacht wil verbieden op het hele grondgebied van Bornem en Puurs-Sint-Amands.

‘De (groene) revolutie start in Klein-Brabant’, grappen we wel eens. Al vleien we onszelf daar een beetje mee, want over het hele land ontstaan gelijkaardige initiatieven. Braakliggend land wordt beplant of omgevormd tot moestuinen, mensen gaan ploggen of organiseren andere opruimacties. Dierenopvangcentra kregen nog nooit zoveel mensen over de vloer die een gewonde pimpelmees of een aangereden egel komen binnenbrengen.

Het lijkt wel alsof de vuurzeeën in Australië en de beelden van verkoolde kangoeroes en koala’s een groter besef van urgentie hebben doen ontwaken. Plots willen we allemaal iets doen voor het klimaat.

Elk initiatief, hoe klein of persoonlijk ook, dat onze uitstoot van CO2 doet dalen en/of meer kansen geeft aan biodiversteit, is lovenswaardig en verdient respect en steun. Hoe sympathiek ook, al die kleine acties en groeperingen gaan, zelfs als je ze samen optelt, weinig veranderen. Op wereldschaal maakt het geen moer uit of Klein-Brabant morgen al klimaatneutraal is of dat er iets minder wagens worden verkocht op het Autosalon. Het zijn druppels in een oceaan.

Uiteraard betekent dat niet dat we geen bomen meer moeten planten of het plastic en ander zwerfvuil maar moeten laten liggen. Elk initiatief heeft waarde, al is het maar omdat het beterschap brengt in onze onmiddellijke omgeving. En dat is voor de meeste mensen toch nog altijd het belangrijkste.

Overheid

De echte strijd wordt gevoerd op een ander, hoger niveau: de overheid. Maar die maakt geen al te beste beurt.

De overheid heeft traditioneel twee manieren van reageren op protest. Wat ludiek en sympathiek is, zal ze proberen in te lijven. Boomplantguerilla’s en plogacties (zwerfvuil verzamelen terwijl je jogt) ziet de overheid graag gebeuren. Het kost weinig tot niets om dat te onderschrijven, te prijzen en eventueel te ondersteunen. Bovendien kom je positief en progressief over. En goede pr is altijd mooi meegenomen. Op de ‘hardere’ acties, zoals verf gooien op het Autosalon of het Koningsplein bezetten, wordt anders, traditioneler zo je wil, gereageerd. Met het waterkanon, traangas, arrestaties en GAS-boetes.

Beide soorten acties sporen de overheid niet aan grondig van koers te veranderen.

Een betaalstaking is minder mediageniek dan je vastketenen aan een SUV op het Autosalon, maar wel veel effectiever: geen groen, geen geld

Wat is het alternatief? Terrorisme? Organisaties op het snijpunt van activisme en extremisme ondergraven het draagvlak en bieden de overheid een excuus om niets te doen, buiten de arrestatie van de ecoterroristen. Ook dat weten we hier in Klein-Brabant. Eind jaren 90 staken activisten van het Animal Liberation Front de McDonald’s in Puurs in brand.

Het antwoord ligt misschien in burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij burgers hebben allemaal een sociaal contract afgesloten met onze overheid. We betalen belastingen en houden ons aan de regels, in ruil daarvoor krijgen we een veilige maatschappij om in te leven. Onze overheid houdt zich niet aan haar deel van het contract. Onze klimaatplannen zijn ondermaats en halen de opgelegde doelstellingen nauwelijks.

Tijd om ons deel van het contract (tijdelijk) te verbreken? Met een nationale betaalstaking bijvoorbeeld. Als we massaal weigeren nog langer belastingen te betalen, verhogen we de druk om eindelijk werk te maken van een deftige Green Deal.