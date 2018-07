Handel in wrevel

Met een tarievenoorlog op alle fronten duwt de Amerikaanse president Donald Trump de wereldhandel naar de rand van het ravijn. ‘Toch moeten we blijven praten’, zegt Marc Vanheukelen, de permanente vertegenwoordiger van de EU bij de Wereldhandelsorganisatie.

Het Chinees-Europese topoverleg van afgelopen maandag in Peking kan het begin betekenen van de noodzakelijke hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Er komt in elk geval een doorlichting van de WHO, die in het handelsconflict tussen hamer en aambeeld is beland. De tarievenoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump op alle fronten tegelijk ontketende, heeft de bewaker van de wereldhandel met verlamming geslagen.

Schermvullende weergave ©rv

Een maand geleden gaven gewezen Europees commissaris Karel De Gucht en permanent vertegenwoordiger van de Europese Unie bij de WHO in Genève Marc Vanheukelen toelichting bij het nieuws over het handelsfront voor de Vereniging voor Internationale Relaties (VIRA). De toon van hun uiteenzetting was er een van voorzichtig pessimisme. De stemming is er de jongste weken niet op verbeterd. Trump blijft om zich heen slaan en drijft een groothandel in wrevel. Na de heffingen op staal en aluminium wordt in Washington gewerkt aan bijkomende heffingen, nu op de invoer van auto’s.

Niemand lijkt te weten waar de Amerikanen uiteindelijk naartoe willen, ook niet in de strijd met China, de belangrijkste concurrent. Bij het observeren van het Amerikaanse optreden moet ambassadeur Vanheukelen soms denken aan wat Seneca zei: ‘Voor wie niet weet naar welke haven hij wil zeilen, is geen enkele wind gunstig.’

Toen de Volksrepubliek China na 15 jaar onderhandelen in 2001 lid van de WHO werd, dachten velen dat het Chinese economisch systeem snel in elkaar zou stuiken, schreef de Chinese academicus Zhang Weiwei in zijn veelgelezen ‘The China Wave. Rise of a Civilizational State’. ‘Dat klopt ook’, zegt Vanheukelen, onlangs op doortocht in Brussel. ‘We dachten: als we de Chinezen toelaten, zullen ze ons model wel moeten overnemen. Maar dat ziet er niet meteen naar uit.’

Dat de Chinezen hun model opgeven, is wat de Amerikanen willen. Maar tot die ‘regime change’ zijn de Chinezen niet bereid. ‘Hadden we dat gewild, dan hadden we dat voor hun toetreding moeten vastleggen’, zegt Vanheukelen. ‘China heeft al een pak verplichtingen die anderen niet hebben. Toetreden tot de WHO is niet te vergelijken met lid worden van de EU. Hier moet je enkele criteria respecteren of je wordt geen lid. De WHO is een bazaar, een soek, waar wordt onderhandeld. De Chinezen onderschreven verplichtingen die Europa of de Verenigde Staten niet moeten naleven. Misschien hadden we daar extra voorwaarden aan moeten toevoegen. Maar de Chinezen hebben gelijk als ze zeggen: ‘Wij hebben alles gedaan wat ze van ons vroegen en nu vragen ze dat we opnieuw betalen.’’

‘De Chinezen hebben een uniek systeem dat in geen enkel ander WHO-land bestaat, met een aparte rol voor de partij en de staatsbedrijven. Kijk naar hun Made in China 2025. We hebben allemaal een industrieel beleid, maar de manier waarop de Chinezen vastleggen hoeveel van het wereldmarktaandeel moet worden gehaald, is als een militaire operatie. In hun systeem kan met een telefoontje van de overheid naar de grote bedrijven veel worden geregeld. Wie daar wil opereren, moet weten dat de transparantie er beperkt is en dat de scheiding tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht flinterdun is. Mocht het hier om een klein land gaan, dan hadden we daarnaast kunnen kijken. Maar China is de op een na grootste economie ter wereld.

Onlangs stelde de krant People’s Daily: ‘Het China van vandaag is niet meer het China van 2001. We zijn groot geworden. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich. Wij willen onderhandelen over hervormingen van de WHO, maar niet onder dreigementen en grove veralgemeningen.’ Dat is vandaag de Chinese houding, terwijl de Amerikanen het almaar harder gaan spelen.’

Gevaarlijke domkop

Europa vreest dat Trump met zijn handelsoorlog de ontmanteling van de WHO nastreeft. Eerder deze week begon Martin Wolf zijn commentaar in de Britse zakenkrant Financial Times bij de handelsoorlog met de vaststelling: ‘De leider van ’s werelds machtigste land is een gevaarlijke domkop.’ En dat was voor Trumps ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Helsinki.

Op dat taalgebruik laat ambassadeur Vanheukelen zich niet betrappen. Volgens hem is de Amerikaanse diplomatie verdeeld: ‘Het ene kamp zegt: ‘We moeten de WHO behouden maar hervormen, en regels invoeren om China te disciplineren.’ Het andere kamp heeft het dan weer gehad met het multilateralisme en wil terug naar het systeem zonder verplichtingen, zonder regels. De eerste school is de officiële lijn. Maar de lectuur van de Amerikaanse kranten volstaat om te weten dat de andere houding terrein wint. Wat willen de VS echt bereiken? Gaat het om enkele frustraties van procedurele aard? Dan kunnen we praten. Als dat niet volstaat, is er meer aan de hand. Door hun gedrag verstoren de Amerikanen in elk geval het geschillenmechanisme van de WHO. Vooral de beroepsmogelijkheid, waarvoor drie rechters nodig zijn, komt in het gedrang. Omdat de Amerikanen de benoeming van nieuwe rechters afblokken, beschikt het zogenaamde appelate body, de beroepsinstantie, binnenkort over nog maar één rechter. En dan loopt het hele rechtssysteem van de WHO vast.’

Bovendien moet blijken of de VS de confrontatie nog aankunnen. China kan een recessie aan, want het heeft niet veel last van een weerspannige publieke opinie.

De Amerikaanse bezwaren tegen de werking van de WHO zijn niet nieuw. Ze bestonden al onder Trumps voorgangers, ook onder Barack Obama. Onder meer het statuut van ontwikkelingsland dat China zich nog altijd aanmeet, irriteert Washington mateloos. ‘Elk land kan zich een ontwikkelingsland noemen’, zegt Vanheukelen. Wat volgens hem het absurde van de situatie aantoont.

‘Toch kregen de Chinezen bijvoorbeeld minder mogelijkheden om hun landbouw te subsidiëren dan andere ontwikkelingslanden’, zegt hij. ‘Je kan dat statuut van ontwikkelingsland herbekijken op basis van de ranglijst van de Wereldbank met het bruto binnenlands product per capita. Wie boven een bepaald niveau zit, mag zich dan geen ontwikkelingsland meer noemen. Maar wat dan met de koopkrachtpariteit? De Chinezen zitten qua levensstandaard op gemiddeld 40 procent van de onze. Ook al hebben 200 miljoen onder hen het net zo goed of beter dan wij. Die lijst vastleggen wordt een werk van heel lange adem. De Europeanen kiezen ervoor te blijven praten en zijn voor een aanpak van dossier per dossier. De subsidie voor de visserij is een lakmoesproef. China heeft niet alleen de grootste maar ook de modernste visserijvloot ter wereld, die zwaar gesubsidieerd wordt terwijl ze de zeeën leegvist. Met grote schade voor het milieu maar ook voor de andere ontwikkelingslanden.’

De Chinezen blijven voorlopig olympisch kalm. Ze roeren niet de nationalistische trom. Het nieuws over de handelsoorlog staat op pagina 5 of 6 van de Chinese kranten. In het licht van de lange termijn waarmee zij rekenen, betekent Trumps presidentschap niet zoveel. ‘De winter duurt nog twee jaar’, klinkt het daar weleens. Intussen proberen de Chinezen, net als de Europeanen, het gesprek gaande te houden. Want de gevolgen van een handelsoorlog op wereldschaal, een mondiale recessie, wil niemand kennen. Bovendien moet blijken of de VS de confrontatie nog aankunnen. China kan een recessie aan, want het heeft niet veel last van een weerspannige publieke opinie.