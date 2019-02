Heilige verontwaardiging

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigert vier burgemeesters van faciliteitengemeenten te benoemen. Die hadden oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Frans gestuurd naar inwoners die hun taalkeuze vroeger al duidelijk gemaakt hadden.

Homans beroept zich op de circulaire-Peeters uit 1997, die enkel het toesturen van documenten in het Nederlands toelaat. Nadien heeft een burger het recht een document in het Frans te vragen. Hij moet dat dus telkens opnieuw doen.

De Franstaligen baseren zich in hun verzet tegen die verplichting op juridische uitspraken die volgens hen de omzendbrief zouden vernietigen. De bevoegde Vlaamse ministers hebben die interpretatie nooit gevolgd en willen dus de burgemeesters die zich niet aan de voorschriften houden niet benoemen.

De situatie is behoorlijk absurd. De inwoners van Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Wezembeek-Oppem kregen een ‘onwettige’ oproepingsbrief van de gemeente en een tweede, taalwettelijk correcte van de provinciegouverneur.

Als Le Soir minister Homans intolerant taalfanatisme verwijt, zou het goed zijn tegelijk te vermelden dat het Franstalige equivalent daarvan net zo goed bestaat.

De vier burgemeesters gaan nu klacht indienen tegen hun niet-benoeming. Zo komt er weer een communautaire carrousel op gang, die in principe kan doordraaien tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Echt verwonderlijk is de demarche van Homans niet. Ze kan na een brokkenparcours wel wat positieve aandacht gebruiken en daarbij komt natuurlijk dat haar partij zich dringend communautair wil profileren. Spierballenvertoon tegen weerbarstige Franstalige burgemeesters in de Rand komt altijd goed over bij de flamingante achterban.

De Franstalige reacties konden uiteraard niet uitblijven en schuwden de grote woorden niet. Federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) ontwaart een ‘aanval op de democratie’. PS-fractieleider Ahmed Laaouej klaagt een gebrek aan respect voor de instellingen aan. Le Soir schrijft op haast militante toon dat de Vlaamse ‘pesterijen’ tot doel hebben ‘het leven van de Franstaligen te compliceren’. Een heilige verontwaardiging zonder enige zin voor nuance. Tenslotte gaat het hier om een document dat iedereen met een minimale kennis van het Nederlands kan begrijpen. En waarvan op eenvoudig verzoek een vertaling kan worden verkregen.

Archéologie belge

Volgens Béatrice Delvaux, de hoofdeditorialiste van Le Soir, is de taalstrijd niet meer van deze tijd. Ze vindt dat de demarche van Homans de klok terugdraait. Het is ‘la politique de grand-papa’ en ‘archéologie belge’. Tijdverlies op een moment dat er zoveel andere belangrijker maatschappelijke uitdagingen zijn in dit land.

Delvaux heeft ongetwijfeld een punt. Maar het is jammer dat ze van dit conflict geen gebruik maakt om in het eigen Franstalige hart te kijken. Want kritiek voor eigen publiek op de Vlaamse politiek in de Rand is gemakkelijker dan een moment van introspectie waarbij men zich afvraagt waarom 56 jaar na de invoering van de faciliteiten Franstaligen het zo moeilijk blijven hebben zich aan te passen. En om Nederlands te leren.

Immigranten die weigeren de taal te spreken van het land waar ze komen wonen wordt terecht verweten dat ze zich niet willen integreren. Maar Franstaligen die al heel lang in de Vlaamse Rand wonen, vinden het blijkbaar normaal dat ze nog steeds onvoldoende Nederlands machtig zijn om de enkele woorden te ontcijferen op een oproepingsbrief voor verkiezingen. Je kan dat moeilijk anders interpreteren dan als onwil of misprijzen voor het Nederlands, een houding die vertrekt van een amper verholen cultureel meerderwaardigheidscomplex dat alle Franstalige partijen zonder enige terughoudendheid aanmoedigen. Ze stellen wat niets anders is dan franskiljonse kleingeestigheid voor als een fundamenteel democratisch recht.

Die arrogantie heeft ertoe geleid dat zowat alle Vlamingen overtuigd zijn van de noodzaak van een strenge toepassing van de taalwetten in de Rand. Zij weten maar al te goed dat soepelheid op dat vlak altijd leidt tot verfransing.