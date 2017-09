Hel en verdoemenis

Twee auteurs lanceerden in 2013 de jobstijding dat tot 47 procent van alle jobs ingepikt wordt door robots. Sindsdien praten we over niets anders meer. Volgens de denktank OESO is echter maar 9 procent van de werkgelegenheid in haar lidstaten echt automatiseerbaar. De Hoge Raad voor Werkgelegenheid kwam voor België uit op amper 7 procent.

Wat bedreigt dan wel onze welvaart? De opvatting dat de economie een nulsom is, dat de ene enkel kan vooruitgaan door de ander iets af te nemen.

Vanwaar dat verschil? Jobs bestaan uit een heel complexe set taken. Terwijl die twee auteurs uit 2013 zich blindstaarden op de taken die robots opvangen, toonden nadien verfijndere analyses dat dat zeer weinig betekende voor de jobcreatie of -destructie in haar geheel.

Die genuanceerde berichten worden echter weggeblazen door de doemberichten. Dat zovelen nu gebiologeerd zijn door robots als jobkiller zal ook wel komen doordat velen ergens wel hopen dat er geen werk meer is. Dan heb ik het nog niet gehad over de nieuwe industrieën die kunnen ontstaan door nieuwe technologie. Om het plastisch uit te drukken: ook de robots moeten gemaakt en onderhouden worden.

Zodra je van wat dichterbij kijkt, dringt het door dat het veel waarschijnlijker is dat technologische vernieuwing de mens zal aanvullen en versterken dan hem vervangen. De mens vormt een steeds langere keten met allerlei technologiecomponenten. Doordat die steeds krachtiger worden, verhoogt de waarde van de mens in die ketting. Dat is in de eerste plaats voor creatievelingen die een hefboom zetten op hun omgeving. Uiteindelijk wordt echter zo meer rijkdom voortgebracht die een diversiteit van jobs oplevert.

Microschaal

Dus ja, op microschaal vernietigen machines jobs. Maar wie daaruit deterministisch afleidt dat er op macroschaal in totaal minder jobs zullen zijn, bezondigt zich aan de ‘fallacy of composition’. Om te maken dat die jobs ook kwaliteitsvol genoeg zijn, moet de mens waken over zijn complementariteit met de technologie. En dat impliceert uitmuntend onderwijs met meer nadruk op creativiteit en originaliteit.

Ook deze regering heeft nog niet echt werk gemaakt van de werf voor een efficiëntere overheid

Er is geen reden tot doemdenken. De werkgelegenheidsgraad is in dit land toegenomen van minder dan 62 procent in 1995 tot 68 procent vandaag. We moeten wel de realiteit onder ogen zien. In 2007 gaven de overheden samen 166 miljard euro uit, vorig jaar was dat 227 miljard. Ook deze regering heeft nog niet echt werk gemaakt van de werf voor een efficiëntere overheid, met de doelstellingen en de meetinstrumenten die daarvoor nodig zijn.

Armoede

Volgens het Federaal Planbureau belopen de opgebouwde pensioenrechten 379 procent van het bruto binnenlands product. De juiste diagnose maken is dus essentieel. Vorige week klonk het dat de armoede verdubbeld zou zijn. Die onheilstijding steunt echter op een erg selectieve set van indicatoren, gebaseerd op een relatieve maatstaf van armoede: arm is wie geen 60 procent van het mediane inkomen haalt.

Genuanceerde berichten worden weggeblazen door doemberichten.

Absolute armoedemaatstaven vertrekken van wat je tekort komt om noden te lenigen. De ernstige materiële deprivatie evolueerde volgens die maatstaf van 6,3 procent in 2012 naar 5,5 procent in 2016. Buiten De Tijd gaven zowat alle media gewoon de doemberichten door, zonder kanttekening. Hoe kan je problemen bestrijden zonder een goede analyse?

Wat bedreigt dan wel onze welvaart? De opvatting dat de economie een nulsom is, dat de ene enkel kan vooruitgaan door de ander iets af te nemen. Te denken dat de economie een vaste koek is en dat we vooruitgang kunnen realiseren door bepaalde groepen minder te laten werken, of het nu gaat over ouderen of vrouwen. Beide opvattingen zijn even primitief. Onze toekomst komt niet in gevaar. Tenzij we de coalitie van antiwelvaart- en anti-jobaanhangers laten winnen.