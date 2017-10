Herstel de balans van de sociale zekerheid

Hoewel de recentste armoedecijfers in ons land suggereren dat we er beter voor staan dan ooit, blijft het een probleem dat we niet onder de beleidstafel mogen vegen. Armoede is immers relatief. Wie omringd is door mensen met veel meer (financiële) mogelijkheden, voelt dat hij er niet bijhoort, en dat kan op den duur leiden tot uitsluiting. Hoeveel inkomen men nodig heeft om niet arm te zijn, hangt dus af van hoe rijk de omgeving is. Een welvarende regio zoals Vlaanderen zou in staat moeten zijn om iedereen voldoende kansen tot ontplooiing te bieden en in voldoende inkomen te voorzien. Dat dit niet het geval is, mag aanleiding geven tot kritische reflecties.

Het principe van de proportionaliteit houdt in dat wie zijn inkomen verliest, kan rekenen op een uitkering in verhouding tot zijn bijdrage.

Dat de inkomensongelijkheid na herverdeling in ons land bij de laagste ter wereld hoort, is de verdienste van onze welvaartsstaat. Met een socialezekerheidsstelsel dat stoelt op het verzekeringsprincipe. Maar ook op solidariteit: dat mensen recht hebben op uitkeringen of sociale voorzieningen zonder ooit te hebben bijgedragen aan de financiering. Het is een soort bijstand die is losgekoppeld van het verzekeringsprincipe waarbij men van zijn inkomen een deel afstaat om zich te verzekeren van een vangnet mocht je dat inkomen verliezen door ziekte, ouderdom of onvrijwillige werkloosheid.

Dat systeem staat echter onder druk. De sociale zekerheid is al jaren uit balans, onder meer door de stijgende uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg als gevolg van de vergrijzing. Die vergrijzing zal op termijn ook aan de inkomsten knagen. En dat is de reden waarom zo sterk wordt ingezet op activering. Een hogere werkzaamheid is nog steeds de beste remedie tegen armoede en ze spijst de overheidskas.

Uitgehold

Toch heeft ons socialezekerheidssysteem meer nodig wil het overleven. Het verzekeringsprincipe is met de jaren steeds meer uitgehold. Wie veel bijdraagt, door een hoog inkomen of een lange loopbaan, plukt daar weinig vruchten van. Het loon waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend is niet begrensd, maar de uitkeringen wel.

De welvaartsterugval is voor mensen met een hoger inkomen erg groot, bijvoorbeeld bij pensionering of bij jobverlies. Of neem het voorbeeld van een werknemer die ook een zelfstandige activiteit heeft. Die zal aan beide socialezekerheidsstelsels moeten bijdragen, maar er geen enkel bijkomend recht uit putten.

De principes van verzekering en solidariteit moeten worden uitgebreid met dat van de proportionaliteit.

Het verbaast dan ook niet dat uit de jongste gegevens blijkt dat een grote meerderheid van de Vlamingen verwacht dat de inkomensongelijkheid zal toenemen en zelfs dat de volgende generatie het minder goed zal hebben dan de huidige.

Die zorgen kunnen maar worden weggenomen indien het socialezekerheidssysteem grondig wordt opgefrist. De effectiviteit moet centraal staan, zodat wie steun nodig heeft die ook krijgt. Maar tegelijkertijd moeten we erover waken dat het draagvlak bij de kleiner wordende groep die het financiert blijft bestaan.

Ik denk dat dit maar kan door de principes van verzekering en solidariteit uit te breiden met dat van de proportionaliteit. Proportionaliteit die niet enkel inhoudt dat wij armoede relatief definiëren en dus het peil van de bijstand aanpassen aan het niveau een welvarend land waardig. Maar ook proportioneel opdat wie zijn inkomen verliest, kan rekenen op een uitkering die in verhouding staat tot de bijdragen die ervoor werden betaald. Het herstellen van dat verzekeringsprincipe kan het maatschappelijk draagvlak voor een uitgebreide sociale zekerheid alleen maar versterken.