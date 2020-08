Herstel verloopt via private sector en buitenlandse handel

Met de N-VA en de PS aan het stuur lijkt er de jongste weken eindelijk beweging te komen in de vorming van een nieuwe federale regering. Het belang van de onderhandelingen over een regeerakkoord is enorm. De beslissingen die nu genomen worden, kunnen het pad voor onze economie en onze welvaart voor de komende decennia bepalen. De volgende federale regering moet het relancebeleid uitwerken dat ons groeipotentieel op langere termijn zal vormgeven, en moet in de loop van de komende jaren ook de bocht maken in de richting van de gezondmaking van de overheidsfinanciën en het vrijwaren van onze welvaartsstaat.

Het is een slecht idee al te veel inspiratie te halen bij het economische model dat al langer in Wallonië gehanteerd wordt. De Waalse economie valt op door een laag activiteitsniveau, een lage productiviteit en een relatief laag welvaartsniveau. Dat heeft in belangrijke mate te maken met een opmerkelijk beperkt gewicht van de private sector en van de buitenlandse handel. In Wallonië is amper 37 procent van de 15- tot 64-jarigen actief in de private sector. In een vergelijking op landenniveau is dat het laagste van Europa. Daartegenover staat een uitgebreide publieke sector (22%) en vooral een grote inactiviteit (41%).