Het Australische dilemma

Nu de initiële piek van de gezondheidscrisis in zicht is, dient zich het volgende moeilijke vraagstuk aan: hoe ziet het leven eruit na ‘flatten the curve’?

De meeste mensen snakken naar het einde van de isolatie. Maar hoe kun je de isolatiemaatregelen afzwakken en toch het virus onder controle houden? Singapore en Hongkong zijn daar wonderwel in geslaagd. Maar zelfs hun aanpak van agressief testen, minutieus detectivewerk en maskers bleek geen onverdeeld succes. Beide landen hebben afgelopen week hun maatregelen opnieuw beduidend verstrengd.

Schermvullende weergave ©RV DOC

De medische experts in die landen geven aan dat de strategie van ‘suppress and lift’ het nieuwe normaal wordt. Tot er een vaccin of een effectieve behandeling is, wordt een gecontroleerd spel van verstrenging en versoepeling de realiteit. Door strenge maatregelen wordt het aantal infecties naar beneden geduwd, waarna de maatregelen langzaam losgelaten worden om ze snel opnieuw te hernemen als zich een opflakkering aandient.

Omdat het virus geen grenzen kent, moeten landen hun strategie coördineren. Je kunt het virus niet onderdrukken als 2 kilometer verderop de maatregelen losgelaten worden.

De tegenstelling is niet economie tegenover gezondheid, maar psychologie tegenover gezondheid.

Geldt dat voor alle landen? Misschien niet. Voor Australië dient zich onverwacht een unieke kans aan. Daar is de ‘tyranny of distance’ een geijkte uitdrukking. Het is verdomd lastig als je duizenden kilometers van de rest van de aardbol verwijderd bent. Maar een eiland heeft wel voordelen als je een besmettelijk virus bestrijdt.

Al in januari hadden wij in Sydney een eerste besmetting op de universiteitscampus. De studente in kwestie vloog in vanuit Wuhan, voelde zich ziek en volgde plichtsbewust de isolatiemaatregelen die toen al opgelegd waren. Het was de redding van onze universiteit, maar misschien ook wel van Australië.

Enkele dagen later besliste de Australische regering alle vluchten uit China te bannen, enkele weken later alle vluchten wereldwijd. Alleen Australische burgers kunnen het land nog in. Onder politiebewaking moeten terugkomers twee weken in isolatie in hotels die door de regering zijn opgeëist.

Hermetisch

Australië heeft vandaag 6.440 geïdentificeerde gevallen en 63 overlijdens. Het land startte al vroeg een intensief test-and-traceprogramma op, binnenkort ook via een mobiele app. Verklaart dat het succes? Doet de milde temperatuur de verspreiding trager verlopen? In ieder geval suggereren de modellen dat bij een volgehouden inspanning een eliminatie van het virus mogelijk is.

Stel je voor, vanaf midden juni zou het normale leven weer kunnen opstarten. Mensen gaan onbekommerd werken, restaurants openen de deuren, concerten kunnen doorgaan. Tot er een vaccin beschikbaar is, blijft Australië wel hermetisch afgesloten van de buitenwereld.

Het advies van het panel is unaniem: de schade voor de economie zal vele malen groter zijn als je de coronamaatregelen versoepelt terwijl er nog risico is voor een nieuwe uitbraak.

Maar hier zit het Australisch dilemma: als je dat doel wil bereiken, moet je ontzettend hard en strikt zijn. Nul cases is moeilijker dan bijna geen cases. Zelfs zonder diagnoses moet je wellicht nog een tijdje in lockdown. Maar het draagvlak voor de strikte maatregelen ebt nu al weg. Hoe dichter je bij eliminatie komt, hoe minder mensen gemotiveerd zijn om de maatregelen op te volgen. Eén case is genoeg om de boel opnieuw in de fik te steken.

De druk om de maatregelen af te zwakken is bijzonder groot. Sommigen wegen daarbij de economische kosten af tegenover de gezondheidskosten. Een valse tegenstelling. De universiteit van Chicago vroeg advies aan een panel met de beste vijftig economen ter wereld, onder wie zeven Nobelprijswinnaars. Het advies van de groep is unaniem: de schade voor de economie zal vele malen groter zijn als je de coronamaatregelen versoepelt terwijl er nog risico is voor een nieuwe uitbraak. De enige juiste economische strategie is de verspreiding van het virus onderdrukken.