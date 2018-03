Het Jeanne d'Arcsyndroom

Waarom al die anti-Europese partijen? Met de kopstukken die vandaag rond het Brusselse Schumanplein de dienst uitmaken, organiseert de Europese Unie zelf de tegenstand.

De blitzbenoeming van Martin Selmayr, de kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, tot secretaris-generaal van de ambtenarij van de Europese Commissie, bracht menig eurofiel aan het wankelen. Het Europees Parlement zal zich daarom buigen over de gearrangeerde aanstelling van de Duitser. Wellicht komt de Europese Commissie weg met een berisping. Want het Europees Parlement is wel moedig maar niet roekeloos. Dat secretariaat-generaal is van politiek-strategisch belang voor de zo al delicate evenwichten in de Europese constructie. Vooral de juiste verdeling van de Europese topambten tussen Fransen en Duitsers is heilig.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

In Brussel geloven ze nog in het bestaan van de as Parijs-Berlijn. En dat ondanks de argwaan van zowel de SPD als de CDU/CSU tegenover Emmanuel Macron, die er in Berlijn van wordt verdacht net als zijn voorgangers eerste klas te willen reizen met een ticket tweede klas. De Europese visie van president Macron verschilt immers weinig van die van zijn voorgangers François Mitterrand en zelfs Charles de Gaulle. Die vonden dat de Europese kar moet worden getrokken door het Duitse werkpaard, met Frankrijk als menner op de bok. Maar na de keuze van de Duitse sociaaldemocraten voor de grote coalitie met de christendemocraten werd in de Europese salons verzekerd dat de Merkel-Macron-trein opnieuw op stoom zou komen. Tot de Italiaanse kiezer, populistisch en anti-Europa als die is, zand in de machine gooide.

Het was de Franse krant Libération die zowel de betwiste benoeming als de op stapel staande prepensioenregeling voor oud-commissarissen onthulde. Zo was voorzien dat de afscheidnemende commissaris niet langer twee maar drie tot vijf jaar - afhankelijk van de dienstjaren - 40 tot 65 procent van zijn salaris krijgt uitbetaald. Dat komt neer op een onbelast maandsalaris van 8.400 tot 13.500 euro. Daarnaast zou de oud-commissaris al die tijd een bureau behouden in het Commissiegebouw, een dienstwagen met chauffeur en twee assistenten. Dat alles om te voorkomen, zo klonk de rechtvaardiging, dat uitgediende commissarissen hun adresboekje verzilveren in raden van bestuur van de Goldman Sachsen van deze wereld, zoals gewezen Commissievoorzitter José Manuel Barroso deed. Kortom: Europa wil aftredende commissarissen betalen om deugdzaam te blijven.

Zou het dat zijn wat wordt bedoeld met ‘meer Europa’? Want die tarzankreet weerklinkt telkens als de Unie met een nieuw probleem wordt geconfronteerd. Zelfs gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank wordt daar stilaan bedreven in. Kennelijk horen sommige Europese kopstukken net als Jeanne d’Arc stemmen die gewone burgers niet horen. Stemmen die ze vaak zelf oproepen. Om de eigenwaarde op te vijzelen gaan ze in de Europese hoofdkwartieren ook geregeld voor de spiegel staan. Die spiegel, dat is de Eurobarometer. Zo was er laatst nogal wat vreugde omdat volgens de peiling 57 procent van de ondervraagden het EU-lidmaatschap een goede zaak vindt. Een stijging met 4 procent tegenover de vorige peiling, maar nog altijd lager dan in 2007. Want na het uitbreken van de banken- en eurocrisis zakte de Europese populariteit naar 47 procent. De echte barometer, de opkomst voor de Europese verkiezingen, zakte nog lager, naar 42,6 procent.

Een tegenvaller voor de Europese bouwheren blijft de vaststelling dat ruim een halve eeuw na het Verdrag van Rome liefst 91 procent van de Europeanen zich meer verbonden voelt met zijn eigen land dan met de Unie, en zelfs 87 procent meer met de eigen regio en de eigen gemeente. Bovendien beoordelen de ondervraagden de werking van de Europese Unie als ondermaats in haar economische politiek, in de strijd tegen de werkloosheid, terreur, de illegale immigratie, fiscale fraude, in de bescherming van het milieu, de zorg voor gezondheid en sociale zekerheid. Naar het nog altijd broze europlatform en de uitblijvende bankenunie werd voorzichtigheidshalve niet gepeild.

Defensieprojecten

Toch pleitten europarlementslid Ivo Belet en zijn CD&V-voorzitter Wouter Beke onlangs in De Tijd alweer voor meer Europa. Volgens hen wordt de ingediende Europese jaarbegroting van amper 160 miljard euro alleen door nationalisten en eurorealisten aangevochten. En weer pakten ze uit met de berekening dat Europa de Belg amper een cappuccino per dag kost. Die cappuccino-index is een leuke vondst van de Amerikaanse nieuwssite Politico die verder nergens op slaat. Want op cruciale momenten, zoals in de migratiecrisis, geeft de EU niet thuis. Ze kan zelfs niet verhinderen dat de fondsen voor het achtergebleven Zuid-Italië bij de maffia belanden.

Eurosceptici zijn niet tegen een verenigd Europa, zoals Belet en Beke lijken te denken. Hun scepsis heeft vooral te maken met de manier waarop de EU aanmoddert en met het overbetaalde want nog altijd machteloze Europees Parlement. Zelfs Juncker liet zich onlangs ontvallen: ‘Er is steeds minder dat de Europese lidstaten bindt.’ Niettemin lijdt Europa aan zelfoverschatting, wat overigens eigen is aan het Jeanne d’Arc-syndroom.

Belet en Beke geven mee dat Europa 10,5 miljard euro nodig heeft voor ‘gezamenlijke defensieprojecten’. Hoezo, hebben we daar de NAVO dan niet voor? Er bestaat in die NAVO een eurogroep waarvan twintig EU-leden deel uitmaken. Toch blijft de samenwerking tussen de EU en de NAVO ondanks de Brusselse nabuurschap erg moeizaam. De Amerikaanse journalist William Drozdiak, ooit correspondent in Brussel, wijst daarop in zijn boek ‘Fractured Continent’. Daarin etaleert hij alle Europese kwalen. Eén ervan is de militaire zwakte van Europa. Van de 2 miljoen mannen en vrouwen die hier in uniform ronddraven, zijn er amper 40.000 gevechtsklaar. Daarom waarschuwde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg tijdens de jongste veiligheidsconferentie in München voor de loosheid van de Europese defensieplannen. Volgens de Noor dupliceren die wat de NAVO al doet en dreigen ze de band tussen Europa en de Verenigde Staten, die al onder druk staat, verder te verzwakken.

Het belet de Europese Commissie niet 10,5 miljard euro te spenderen aan projecten zoals Ocean 2020. Dat moet nagaan hoe drones en onbemande onderzeeërs kunnen worden ingezet in vlootoperaties. Terwijl bij de NAVO alleen de VS, Canada en het Verenigde Koninkrijk over een vloot beschikken die de wereldzeeën kan controleren. Met Ocean 2020 gaat 35 miljoen euro naar een consortium van een veertigtal wapenbedrijven onder de leiding van het Italiaanse Leonardo. Dat is de nieuwe naam van een oude bekende, Finmeccanica, die destijds in heel Europa smeergeld rondstrooide om zijn Agustahelikopters te kunnen slijten.