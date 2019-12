Het Kraaienest België verliest terrein

Nog een week en het decennium zit erop, een decennium dat we inzetten met het wereldrecord regeringsvorming en dat we afsluiten met een verdienstelijke poging om dat record scherper te stellen.

Op economisch vlak zag het er tien jaar geleden vrij somber uit: we waren nog aan het bekomen van de Grote Recessie en de euro ging gevaarlijk aan het wankelen. Toch vallen de economische cijfers voor het voorbije decennium opmerkelijk goed mee. De voorbije tien jaar haalden we een gemiddelde reële groei van 1,5 procent per jaar. Er kwamen sinds eind 2009 zo’n 430.000 jobs bij en de werkloosheidsgraad zakte naar het laagste niveau sinds de jaren 70. En ondanks de moeilijke start ligt de gemiddelde koopkracht van de gezinnen vandaag een dikke 5 procent hoger dan in 2009.