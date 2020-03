Het Kraaienest | De begrotingsopkuis is voor later

Die bezorgdheid mag voor minstens enkele maanden de kast in. Overheden zijn onder meer ‘uitgevonden’ voor dit soort crisissen: een tijdelijke externe schok die zonder ingrijpen kan uitgroeien tot een diepe structurele economische crisis. Het monetaire en budgettaire beleid moet volop ingezet worden om dat doemscenario te vermijden. De Belgische overheid komt aan de start in een bedenkelijke financiële toestand.

Het Monitoringcomité raamt het begrotingstekort voor dit jaar op 2,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bij een verwachte economische groei van 1,4 procent, dus nog voor enige impact van de coronacrisis in rekening gebracht werd. Dat riep al de vraag op of de Belgische overheden met die budgettaire uitgangspositie wel nog marge hebben om iets te doen.

De lessen van 2008-2009 wijzen op een volmondig 'ja'. De vorige crisis leerde dat overheden met een eigen centrale bank bijna onbeperkt in het rood kunnen gaan in tijden van economische crisis. Japan en het VK zagen hun begrotingstekort boven 10 procent van het bbp klimmen in 2009, de VS ging zelfs boven 13 procent. Voor landen zonder eigen centrale bank liggen de zaken moeilijker, maar bijvoorbeeld Frankrijk ging in 2009 naar een tekort van 7 procent van het bbp. In België klom het begrotingstekort toen naar 5,4 procent, zonder dat de overheid ‘failliet’ ging.