Het Oosten kleurt het nieuwe decennium

Tien jaar geleden kwam mijn eerste boek ‘The New Normal’ (‘Digitaal is het nieuwe normaal’) uit. Binnen de kortste keren werd ‘digitaal’ inderdaad de meest normale term ter wereld en verloor het woord zijn relevantie als adjectief. Als ik me afvraag wat vandaag ‘The New New Normal’ is, besef ik dat dat niet meer in één term te vatten is. Ik heb er minstens acht nodig.

Schermvullende weergave ©Robert Clayton

Vier termen hebben met de consument te maken. De eerste is dat de sociale media het nieuwe normaal zijn geworden. Wie zich nog over die blijvende kracht verwondert, sturen we beter richting een rusthuis. Het gaat snel. Mijn dochter van 20 gebruikt nog Facebook Messenger, maar mijn zoon van 16 vindt dat iets voor bejaarde losers en verkiest Snapchat. Zij zijn dan weer verwonderd dat hun nichtje van 11 alleen nog op TikTok zit. ‘Social’ is dus absoluut normaal geworden.

De tweede term is ‘big data’. Alles steunt op data om de consument beter te begrijpen en te bedienen. Het derde gegeven is het mobiele luik. Een wereld zonder smartphones kunnen we ons niet meer voorstellen, al is mobiel veel ruimer geworden, zoals de recente overname van FitBit door Google toont.

Door de Huaweis van deze wereld stevenen we mogelijk af op een totale verschuiving van het nieuwe normaal.

De vierde term is ‘omnichannel’. We willen als klant niet één manier om met een bedrijf te communiceren, we willen alle manieren. En vooral: we willen consistent over alle vormen van communicatie heen herkend worden. Dat uit zich het meest extreem in ‘offline meets online’: we willen én de app om iets te bestellen én de fysieke winkel om in rond te neuzen of iets terug te brengen.

Daarnaast zijn er vier termen aan de zakelijke kant. Zo is het gebruik van de cloud het nieuwe normaal geworden. Je moet gek zijn om nog je eigen datacenter te bouwen. De tweede is ‘agile’, die is overgewaaid uit de start-upwereld en gaat over het sneller en wendbaarder kunnen werken. De derde is het gebruik van ‘application programming interfaces’ (API’s). Die laten toe om nieuwe toepassingen in elkaar te ‘klikken’ in plaats van alles te moeten bouwen.

Platforms

De vierde en laatste term is het ‘platformgebeuren’. Daarvan hebben we de jongste tien jaar slechts het begin gezien. Financial Times noemt het voorbije decennium dat van ‘the FANGS’, verwijzend naar de iconen van de onlineplatformen Facebook, Amazon, Netflix, Google en andere techtitanen. Hun beurswaarde is bijna verzevenvoudigd terwijl de S&P 500 (de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS) ‘slechts’ verdubbelde. Hoeveel de FANGS in ons leven betekenen, ondervinden we dagelijks. Ik kan me een weekend zonder Netflix niet meer voorstellen en zou niet weten hoe iets of iemand zonder Google op te zoeken.

Vergroten die platformen de komende tien jaar hun invloed of komen er nieuwe spelers in de plaats? Natuurlijk komen er nieuwe bij - denk aan wat artificiële intelligentie kan betekenen. En misschien komt er in de AI-wereld wel een speler zoals Google die ons het volgende decennium helemaal onderwerpt.

Apple en Google verdelen met iOS en Android nu netjes de koek, maar die zijn meer dan tien jaar oud, zoals Huawei fijntjes duidelijk maakt.

De grote vraag is waar de nieuwe, dominante spelers vandaan zullen komen. In haar recentste presentatie over de ‘state of digital’ toont de befaamde experte Mary Meeker mooi aan dat van de twintig grootste onlinespelers elf uit de VS en negen uit China komen. Dit decennium kan wel eens sterk door het Oosten gekleurd worden. Zo is TikTok van het Chinese bedrijf ByteDance het snelst groeiende sociale netwerk. En de buitenlandpolitiek van VS-president Donald Trump zet daar misschien nog een turbo op. Uit frustratie over de snelgroeiende superioriteit van de Chinese digitale spelers mogen bedrijven als Huawei het ‘Amerikaanse’ mobiele besturingssysteem Android niet meer gebruiken.

Morgen spreek ik op een congres van Huawei in Londen waar het bedrijf zijn eigen platform voorstelt. Apple en Google verdelen met iOS en Android nu netjes de koek, maar die zijn meer dan tien jaar oud, zoals Huawei fijntjes duidelijk maakt. Dat is stokoud in deze snel veranderende wereld. Wie in China zag welke kwantumsprong de maatschappij gemaakt heeft, begrijpt dat we door de Huaweis van deze wereld op een totale verschuiving van het ‘New Normal’ kunnen afstevenen.