Het Westen heeft Afghanistan en zijn bewoners in de steek gelaten

Nu de façade van de gematigde taliban in duigen ligt, raakt Afghanistan verstrikt in een web van onderdrukking, armoede, repressie en geweld.

In Duitsland gingen activisten in hongerstaking om te protesteren tegen de beperkingen die de taliban in Afghanistan vrouwen en meisjes opleggen. Tamana Zaryab Paryani, een pleitbezorgster voor vrouwenrechten, verklaarde: 'Dit protest is een reactie op terrorisme. We eisen mondiale erkenning van de genderapartheid die in Afghanistan voortduurt.' Een enduring strike voeren de activisten gelukkig niet. Op 12 september zouden ze de hongerstaking beëindigen.

Wat een contrast met de zomer van 2021, tijdens de laatste fase van operatie Enduring Freedom. Tijdens het voorspel van het chaotische vertrek van het Amerikaanse leger uit Afghanistan werden de moslimfundamentalisten omschreven als 'gematigde taliban'. Taliban light. Taliban 2.0.

Na meer dan twintig jaar boots on the ground in een moeilijk te controleren regio en duizenden doden en gewonden door bermbommen, gevechten, bombardementen en collateral damage was de westerse wereld - en in de eerste plaats het Amerikaanse kiespubliek - de uitzichtloze campagne meer dan beu.

Om niet al te duidelijk te laten uitschijnen dat de Afghaanse bevolking, meer bepaald de vrouwen, in de steek werden gelaten, was een pr-operatie nodig. Die moest de taliban, die duizenden mensen executeerden, boerka’s verplichtten en muziek verboden, met meer pasteltinten afschilderen. Plots was de terreurgroep niet erger dan pakweg strikt religieuze christenen uit de Amerikaanse Bible Belt, zij het dat de leden ervan rondliepen met kalasjnikovs en raketwerpers.

Het is maar de vraag van wie de ‘bevrijding’ moet komen, nu het Westen zich een onbetrouwbare partner heeft getoond.

Enkele maanden na de machtsovername in Kaboel stelde Andreas von Brandt, de ambassadeur van de EU in Afghanistan, in het Europees Parlement dat ‘er weliswaar negatieve incidenten waren, maar dat er geen reden was voor alarmisme, omdat nog geen dramatische zaken waren voorgevallen’. Mits hij de steun van de EU kreeg, zou de gematigde vleugel van de taliban kunnen domineren. Op het moment van het debat werden in Afghanistan vrouwen uit het openbare leven verwijderd. Meisjesscholen moesten verplicht hun deuren sluiten.

Lijfstraffen

Niet lang daarna lieten de taliban 2.0 hun maskers vallen. Ze streefden weer openlijk naar een religieus-totalitaire samenleving, geschoeid op de meest enggeestige interpretatie van de Koran en de sharia, de islamitische wetten en regels. Muziekinstrumenten werden verbrand, schoonheidssalons moesten de deuren sluiten. Daarbij bleef het niet. Lijfstraffen als amputaties en stenigingen kwamen snel terug. Wat nog aan vrouwenrechten over was gebleven, smolt als sneeuw voor de zon.

Lees meer interview 'De problemen van Afghanistan zullen niet in Afghanistan blijven'

Nu, ruim twee jaar later, staan de media bol van de artikels over de harde Afghaanse waarheid die niet langer te ontkennen valt. Het land raakt verstrikt in een web van onderdrukking, armoede, repressie en geweld. Afghanen die werkten voor de westerse troepen of de regering worden vervolgd. Vrouwen en meisjes worden uitgesloten. School en werk zijn voor hen grotendeels verboden. Buiten het huis komen mag alleen als ze volledig bedekt en in gezelschap van een mannelijke ‘behoeder’ zijn. Wie protesteert of actie voert om toch een kruimel aan rechten over te houden, wordt hard aangepakt.

Het Westen heeft Afghanistan en zijn bewoners een illusie voorgehouden, en vervolgens in de steek gelaten. Zelfs financieel, want nu de façade van de gematigde taliban in duigen ligt, krijgt het land geen internationale erkenning en geen financiële hulp meer. Dat is een zwaar verdict voor een land dat voor 80 procent afhankelijk is van buitenlandse steun. Volgens rapporten zijn al meer dan 4 miljoen Afghanen ondervoed. ‘Mensen zijn bereid hun nier of hun dochters te verkopen om hun familie te voeden’, zei de activiste Sima Sama in De Tijd.