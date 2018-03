Het activisme van de vrouw wordt onderschat

De vrouwelijke invloed op het activisme speelt een grotere rol dan officieel wordt aangenomen.

Hind Fraihi onderzoeksjournaliste

De schietpartij van vorige week in de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida trekt zware krijtlijnen door de Verenigde Staten. Over de hoofden van nog maar eens 17 dodelijke slachtoffers ontspint zich in de meest revolvergekke natie van deze planeet een debat over wapenbezit. De hele wereld volgt de strijd over het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, dat burgers het recht geeft om wapens te bezitten en te dragen. Daarbij deelt men voor het gemak de hele Amerikaanse samenleving op in twee kampen.

Het kamp van de tegenstanders van het huidige beleid wordt verpersoonlijkt door Emma González. Deze tiener, die de schietpartij overleefde, haalde het wereldnieuws met haar beklijvende speech waarin ze met harde woorden het gemak aanklaagde waarmee men zich in de VS een klein arsenaal kan aanschaffen. Haar tegenpool, de invloedrijke National Rifle Association (NRA), die de belangen van wapenliefhebbers behartigt, heeft geen eigen postergirl. In Europa worden de organisatie en haar leden geassocieerd met ruraal, achterlijk, xenofoob, conservatief, wit en mannelijk.

Maar klopt wel? Wapens, racisme en white supremacy worden onterecht beschouwd als louter een mannenzaak. Haantjes als de alt-right’er Richard B. Spencer mogen dan wel de meeste aandacht van de media naar zich zuigen, onder de oppervlakte werkt een heel leger vrouwen zorgvuldig voort aan de uitbouw van de organisatie. Al decennia. In haar boek ‘Women of the Klan’ beschrijft de historica Kathleen Blee onder meer het leven van Elizabeth Tyler, de eerste vrouwenleider van de Ku Klux Klan. In de jaren 1920 gaf zij de beweging een nieuw elan en trok meer dan 85.000 nieuwe leden aan.

De White Power-vrouw plukte nauwelijks de vruchten van haar strijd. Zolang de strijd woedt, geldt er een relatieve, zij het strikt afgebakende, vrijheid. Zodra het doel bereikt is, wenkt de onderdanigheid met angst. Bang voor kleur en islam. Racisme en islamofobie worden dan een onzichtbare hoofddoek voor witte vrouwen. Gesluierd tegen lusten van kleurlingen en/of moslims.

Als je grasduint in de recente geschiedenis (zowel links als rechts) blijkt dat vrouwen veel meer activisme vanuit de basis op hun conto hebben dan wordt aangenomen. Ze werden bekeken als activisten, niet als vrijwilligers of hulpbehoevenden. Die framing werd pas later gegeven. Door mannen. Een zware miskenning van de politieke rol van de vrouw.

Nu volgt een nieuwe framing, die van de postergirl. Charismatisch en goedgebekt laten ze de media hun activisme bezingen. Kijk maar naar Emma Gonzàlez en de Palestijnse Ahed Tamimi. Met het risico dat de aandacht voor vrouwelijk activisme dreigt af te glijden naar een lichamelijke geconditioneerdheid. Emma met haar topje en Ahed, de langharige blondine. Ieder voor haar zaak, in de marge van de politiek.

En die marge groeit. De verkiezing van Trump heeft in de VS nooit eerder geziene progressieve bewegingen in het leven geroepen. Die zijn zeer grassroots, niet virtueel, ze komen op straat en trekken sympathisanten en activisten aan uit alle geledingen van de maatschappij. Vooral bij vrouwen: de Women’s Marches lokten wereldwijd meer dan 5 miljoen deelnemers.

De vraag is nu of de vrouw bij de revival van de progressieven hetzelfde lot is beschoren als in het verleden. De #metoo-campagne ondervindt wat backlash. Voor sommigen geldt ze als ‘hysterie’, ‘een doorgeslagen slinger’.

Het is tijd dat er erkenning komt voor de rol en kracht van vrouwen. Niet noodzakelijk met een hashtag of als postergezicht. De opkomende bewegingen moeten een vuist (blijven) maken tegen de loonkloof, lagere pensioenen, oneerlijk ouderschapsverlof. Tegen de vervrouwelijking van bijstand. Time’s up voor die, en andere, ongelijkheden.